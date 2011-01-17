-32 DAİRELİ APARTMANI GÜNEŞ ENERJİSİYLE ISITIYOR AĞRI (A.A) - 17.01.2011 - Soğuk hava zorlu kış koşullarının etkili olduğu Ağrı'da fotoğrafçılık yapan Zeki Adıgüzel, geliştirdiği sistemle 5 katlı 32 daireli apartmanı güneş enerjisiyle ısıtıyor. Kış mevsiminde hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Ağrı'da vatandaşlar, yakıttan tasarruf etmek amacıyla çeşitli yöntemlere başvuruyor. Kentte fotoğrafçılık yapan Zeki Adıgüzel, Fırat Mahallesi'ndeki 5 katlı, 32 daireli aile apartmanının ısıtma sistemini, uzun yıllar süren uğraşı sonucu geliştirdiği sistemle güneş enerjili sisteme dönüştürdü. Konuyla ilgili gazetecilere bilgi veren Adıgüzel, kış mevsiminde soğuk havanın etkili olduğu kentte yakacak fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, yakıttan tasarruf etmek amacıyla güneşli gün sayısını göz önünde bulundurarak, güneş enerjisinden yararlanmak için proje hazırladığını söyledi. Sistemin devreye girmesiyle yakıttan yüzde 50 tasarruf sağlandığını vurgulayan Adıgüzel, şunları kaydetti: ''Ağrı, Türkiye'nin en soğuk illerinden biri. Ben de bunu göz önünde bulundurarak, ailemin yaşadığı 5 katlı 32 daireli binanın çatısına kendi imkanlarım ile 130 tane güneş enerjisi paneli kurdum ve birbirine paralel yerleştirdim. Bu sistem sayesinde, hem 32 daireli binanın ısıtılması sağlanıyor, hem de evlerin sıcak su ihtiyacı karşılanıyor. Sistemin özelliği, havanın güneşli olması durumunda eksi 20 derece soğukta dahi 60 derece ısı elde edebilmesidir. Paneldeki su sıcaklığı 40 dereceyi geçtiği anda kazan dairesindeki pompalar devreye girerek, suyu kalorifer peteklerine aktarıyor.'' Adıgüzel, bulutlu günlerde ise güneş enerjisi sisteminin devre dışı kaldığını ve evlerin normal yakıt sistemi ile ısıtıldığını ifade etti.