32 çocuk sahibi adam: Hedefim 50!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 4 eşi 32 çocuğu bulunan 54 yaşındaki Halit Tekin, çocuk sayısını 50'ye çıkarmak istediğini söyledi. Tekin eşlerinden biri ise ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiklerini ve yardım beklediklerini söyledi.

İlk evliliğini 1982’de o tarihte 15 yapan, Nihal Tekin (47) ile yapan Halit Tekin, daha sonraları şimdi 41 yaşında olan Gül Şaşar ve Zekiye Koğu, ardından da şimdi 54 yaşında olan Fatma Budak’la nikahsız yaşamaya başladı.

4 eşinden toplam 32 çocuğu olan ancak biri 6 ay önce ölen Halit Tekin, ilk eşi Nihal’in 27 Ekim’de doğum yapmasıyla yine 32 çocuk sahibi oldu.

Ailenin yeni üyesine ’Ahmet’ adını verdiğini belirten Halit Tekin, "Çocuklarımdan biri 6 ay önce öldü, halen 12’si erkek 32 çocuğum var. Onları çok seviyorum. Sağlığım el verirse, Allah kısmet ederse çocuk sayısını 50’ye çıkarmak istiyorum" dedi.