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Çevre

32 büyük ova korumaya alındı

Korumaya alınan ovalar, Adıyaman, Denizli, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Mardin, Osmaniye, Uşak ve Van'da bulunuyor

31 Mart 2018 16:47

Adıyaman, Denizli, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Mardin, Osmaniye, Uşak ve Van'daki 32 ova, Bakanlar Kurulu kararıyka "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi.

Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan konuya ilişkin kararına göre, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği 32 ova, "büyük ova koruma alanı" olarak ilan edildi.

Ovaların sınırlarında yer alan onaylı planlı alanlarla tarım dışı kullanma izni verilmiş yerler kapsam dışında tutuldu. Elbistan, Kahramanmaraş ve Aydın ovalarının sınırlarına ilişkin haritalarda değişikliğe gidildi. Bakanlar Kurulu tarafından büyük ova koruma alanı olarak belirlenen ovalar şöyle:

"Adıyaman Ovası (Adıyaman), Beşyol Ovası (Adıyaman), Kahta Ovası (Adıyaman), Keysun Ovası (Adıyaman), Kızılin Ovası (Adıyaman), Merg Ovası (Adıyaman), Samsat Ovası (Adıyaman), Turuş Ovası (Adıyaman), Yeşilova Ovası (Adıyaman), Acıpayam Ovası (Denizli), Çivril Ovası (Denizli), Selçuk Ovası (İzmir), Afşin Ovası (Kahramanmaraş), Göksun Ovası (Kahramanmaraş), Erciyes Ovası (Kayseri), Sarıoğlan Ovası (Kayseri), Yamula-Elmalı Ovası (Kayseri), Babaeski Ovası (Kırklareli), Evrensekiz Ovası (Kırklareli), Kırklareli Ovası (Kırklareli), Lüleburgaz Ovası (Kırklareli), Pancarköy-Sarıcaali Ovası (Kırklareli), Pehlivanköy Ovası (Kırklareli), Pınarhisar Ovası (Kırklareli), Vize Ovası (Kırklareli), Midyat Ovası (Mardin), Derik Ovası (Mardin), Mazıdağı Ovası (Mardin), Nusaybin Ovası (Mardin), Düziçi Ovası (Osmaniye), Eşme Ovası (Uşak), Çaldıran Ovası (Van)."

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