"32 bin volt elektrik sağ elimden girip ayak tabanlarımı patlattı; yaşamam mucize"

4 ay önce Alanya karayolundaki inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Hasan Kayar, beton pompasının yüksek gerilim hattına değmesi sonucu 32 bin volt elektriğe kapıldı. Binlerce volt elektriğin sağ elinden girip ayak tabanlarını patlattığı Kayar, bir hafta yoğun bakımda tedavi gördü. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Cerrahi Anabilim Dalı'nda tedavisi süren Kayar, perde betonu döktüğü sırada 32 bin volt elektriğe kapıldığını belirterek, “Alanya şehir şebeke cereyanı üzerimden geçmiş. Doktorlarım hayatta kalmamın mucize olduğunu söylüyor, arkadaşlarım ise 'mucize adam' diyor" dedi.

Star'da yer alan habere göre, Hasan Kayar, elektriğe kapılmasının ardından çalıştığı 8.5 metre yükseklikteki perde betondan kepçe yardımıyla indirildiğini belirterek, "Olay sırasında sağ elim ve her iki ayağımda patlama ve doku kayıpları oluşmuş. Sağ elim ve iki ayağıma bacaklarımdan alınan doku nakilleri gerçekleştirildi. Şu ana kadar 6 ameliyat geçirdim. Sanırım 4-5 kez ameliyat daha olacağım" diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan, Hasan Kayar'ın ölümden döndüğünü, mucize denecek kurtuluşu yaşadığını söyledi. Doç. Dr. Özkan, damar ve sinirlerin elektriği çok kolay ilettiğini belirterek, "Elden giren elektrik akımı ayaklar veya vücudun bir başka bölgesinden çıkabilir. Hasta gerekli tedavileri yapıldıktan sonra bize geldi. Şu ana kadar 6 ameliyat yapıldı. Daha sonra gerçekleştireceğimiz operasyonlar ve fizik tedavi sürecinden sonra sağlıklı günlerindeki gibi olmasa da ihtiyaçlarını görebilecek hale gelecektir" diye konuştu.