32 bin öğrenciye ilk YKS deneme sınavı yapıldı

Betül KARABACAK/İSTANBUL, (DHA) - Üniversiteye giriş sınavında yeni sistem olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)\'nın ilk denemesi, Türkiye genelindeki Uğur Okulları\'nın 12’nci sınıf öğrencilerine uygulandı. Haftasonu iki oturumda gerçekleşen deneme sınavlarıyla 32 bin öğrenci eş zamanlı olarak yeni sınav sistemine göre kendini sınadı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer’in yaptığı açıklamalara göre 23-24 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS için son başvuru Mart ayında yapılacak. Yeni sınav sistemi ile ilgili çalışmalarını tamamlayan Uğur Okulları, ilk YKS deneme sınavını 32 bin üniversiteye hazırlık öğrencisine uyguladı. Uğur Okulları\'nın 9 kişilik akademik kurulu başkanlığında, MEB müfredatına uygun olarak hazırlanan sınav, ülke genelinde eş zamanlı olarak yapıldı. Sınavın ölçme değerlendirmesi ise yine Uğur Okulları Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından bir önceki yılın ölçme değerlendirmeleri baz alınarak tasarlandı.

“HAZİRAN\'DA UYGULANACAK YKS İLE AYNI NİTELİKTE\"

Sınav, MEB müfredatına uygun olarak 2 oturum şeklinde gerçekleşti. Sabah saat 10.00’da, 80 sorudan oluşan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayan ilk oturum için öğrencilere toplam 90 dakika süre tanındı. İkinci oturumda ise 4 bölüm için toplam 180 dakika süre tanındı.

Öğrencilerin eğitiminin asla kesintiye uğramaması gerektiğini söyleyen Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, \"Bu sınavı yapmamızın en önemli nedeni öğrencilerimizin eğitimini asla kesintiye uğratmamaktır. Eğitimde sürdürülebilirlik çok önemli. Öğrencinin motivasyonu, çalışması bozulduğu anda her şey bozulur. Bu nedenle biz geçen hafta açıklanan yeni sisteme göre sınavımızı hazırladık ve bu Perşembe günü açıklanan ek açıklamaya göre de sınavımızı tekrar düzenleyerek öğrencilerimize bugün sınavımızı uyguladık. Öğrencilerimizin gerçek sınava benzer bir sınavı yaşamasını ve kendini düzene sokmasını istiyoruz. Sabah birinci oturumu tamamladır. Bütün Türkiye\'de 140 noktada 32 bin öğrencimiz aynı anda sınava girdi ve aynı sorularla sınav oldular\" diye konuştu.

\"YENİ SİSTEM DAHA YALIN\"

Yeni sınav sistemini de değerlendiren Adil Kurt, \"Yeni sistem önceki sisteme göre daha yalın ve daha basit. Ancak geliştirilmesi gereken yönlerinden biri felsefe dersiyle ilgili sorulara yeniden yer verilmesi olacaktır. Şu an 9. sınıftaki öğrencilerimiz önümüzdeki sene 10. sınıf, 11. sınıf olacak. Bu sınıflarda felsefe mecburi ders. Bu yıl felsefe sorusu sorulmadığı takdirde önümüzdeki yıl öğrencilerimiz bu derse olan konsantrasyonunu kaybederler.Coğrafya dersi sorularında da azalma oldu. Tarih dersine sonradan 10 soru, coğrafyaya 6 soru eklendi. Coğrafya, tarih ve felsefenin doğru orantılı olarak artırılması gerekir. Bir başka geliştirilmesi gereken nokta da sabah 80 sorudan sınava girecek öğrencinin, öğleden sonra da 160 sorudan sınava girecek olması. Bu süreç zorlayıcı mı olacak, bunları hep birlikte deneme sınavlarında göreceğiz ve rapor edeceğiz\" dedi.

\"TARİH VE FELSEFE DERSLERİNİN KALDIRILDIĞI DÜŞÜNÜLMESİN, TEKRAR GETİRİLEBİLİR\"

Yeni sistemin geliştirilmesi yönünde tavsiyelerde de bulunan Kurt, şöyle konuştu:

\"Bizim önerimiz, ikinci oturum ile üçüncü oturumun yer değişmesi. Yani 1. oturumun ardından öğleden sonra yabancı dil oturumu olması, Pazar günü ise gerçek sınavda ikinci oturumun yapılması öğrenci açısından daha sağlıklı olur diye düşünüyoruz. Önceki sistemde daha çok soru soruluyordu, Mart\'ta sınav yapılıyordu. Mart\'tan sonra öğrencilerin okula olan motivasyonları düşüyordu. Bu, önceki sistemin olumsuz tarafıydı. Ama pozitif tarafı çok soruyla bilgiyi tarıyor olmasıydı, ne kadar çok soru sorarsanız o kadar çok ölçebilirsiniz. İkinci sistemin de artısı daha sade ve yalın olmasıdır. Öğrencilerimiz asla tarih ve felsefe derslerinin kaldırıldığını düşünmesinler. Bu dersler tekrar getirilebilir. Aynı şekilde çalışmaya devam etsinler.\"

Deneme sınavından çıkan Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi öğrencisi Baran Özcan, \"Sınavda biraz süre sıkıntım oldu, ancak okulumuz sistemle bizi hemen tanıştırdığı için bunu da deneyip görme şansımız oldu. Yeni sistemi beğendim. Bence TM eşit ağırlık öğrencileri için iyi oldu. Örneğin sayısallar tarih, coğrafya sorusu çözüp puan alıyordu, ama artık alamayacaklar\" dedi.

\"PRATİK YAPMAMIZ BİZE AVANTAJ SAĞLAMIŞ OLDU\"

Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi öğrencisi Emre Akdemir de \"Matematik ve Türkçenin önemini gösteren bir sınav oldu. İki sınavın aynı gün olması avantaj oldu. Çünkü daha rahat konsantre oldum, en azından stres azalmış oldu. Sınav pratiği yapmamız bize avantaj sağlamış oldu. Arada öğle arası yaptığımız için herhangi bir sıkıntı olmadı\" diye konuştu.

Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi sayısal öğrencisi Eftelya Şahan ise şunları söyledi:

\"Süre ile ilgili sıkıntı yaşadım. Önceki sistemde süre problemi yaşamıyordum. Önceden 1 soru ile daha az kişinin önüne geçiyorduk, bu açıdan bir avantaj oldu. Aslında çalışana iyi, ama çalışmayanı biraz geride bırakacak bir sistem.\"

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