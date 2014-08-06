32 bin kişiye 5 milyon TL sigara cezası

Sağlık Bakanlığı, MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın sigara yasaklarına yönelik denetim ve kesilen cezalara ilişkin soru önergesine yanıt olarak gönderdiği resmi belgede, ilginç istatistiklere yer verdi. 2009’dan bugüne kadar kolluk birimlerince 32 bin 190 kişiye cezai işlem uygulanmış ve 5 milyon 776 bin 881 TL tutarında ceza kesildiğini belirten Bakanlık, ceza kesilen illerin başında İstanbul’un geldiğini kaydetti.

İstanbul’da 3 bin kişi

Önder Yılmaz’ın Milliyet’te yer alan haberine göre, Tunceli’de yasağın uygulanmaya başlandığı 2009’dan beri bir tek kişi dahi ceza almadı. Tunceli’yi 1 kişiye kesilen 88 TL ile Hakkâri, 3 kişiye kesilen 264 TL ile Şırnak ve 3 kişiye kesilen 258 TL ileKilis takip etti. İstatistiklere göre kişi sayısı olarak en çok ceza kesilen il 3 bin 156 kişi ile İstanbul, para miktarı olarak en yüksek ceza kesilen il ise 995 bin 275 TL ile Antalya oldu.

İstatistiklere göre, Tunceli’de 2009’dan bu yana tek bir kişi bile sigara yasağını çiğnemezken, İstanbul’da 3 bin 156 kişiye 633 bin 17 TL ceza kesildi. İstanbul’u, 2 bin 346 kişiye kesilen 204 bin 47 TL ile Adana ve 2 bin 258 kişiye kesilen 196 bin 231 TL ile Konya takip etti. Bu ilk üç ilin ardından; Ankara (2 bin 5 kişiye 170 bin 62 TL), Bursa (1956 kişiye 160 bin 704 TL), Balıkesir (1274 kişiye, 105 bin 914 TL), Samsun (1205 kişiye, 104 bin 531 TL) geldi.

İşletmelere 65 milyon TL

İşletmelere kesilen ceza istatistiklerine de yer veren sağlıkBakanlığı, 2009’dan bugüne kadar toplam 65 milyon 375 bin 596 TL ceza kesildiğini kaydetti. Cezaların miktarlarının yıllara göre dağılımı ise 2009-2010 yıllarında 1 milyon 725 bin 835, 2011’de 5 milyon 516 bin 826 TL, 2012’de 19 milyon 537 bin 477 TL ve 2013’te 38 milyon 595 bin 458 TL şeklinde gerçekleşti. İstatistiklere göre, işletmeleri sigara yasağına uyan tek il Bayburt oldu. Bayburt’u 378 TL ceza ile Şırnak takip etti. En yüksek ceza kesilen il ise 14 milyon 960 bin 736 TL ile İstanbul oldu.