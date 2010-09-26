-317 YILLIK KEMANLA KONSER SİDE (A.A) - 26.09.2010 - Dünyaca ünlü keman virtüözü Jozsef Lendvay, 317 yıllık efsane Stradivarius kemanıyla Side 10. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, antik tiyatroda bir konser verdi. Ücretsiz konsere çoğunluğu turist olmak üzere kalabalık bir topluluk ilgi gösterdi. Müzik dünyasının en özel enstrümanlarından olan ve dünya çapında sadece 700 adet bulunan efsane Stradivarius keman Lendvay'in ellerinde ses bulurken, sanatçıya Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşlik etti. Orkestrayı müzik direktörü ve orkestra şefi Orhan Şallıel yönetti. Lendvay, konserde Çaykovski'nin keman konçertosuna hayat verdi. Sanatçı, konserine Moris Ravel'in dünyada en çok talep gören eserlerinden biri olan ''Bolero'' ile devam etti. Keman virtüözü Jozsef Lendvay, konserden sonra gazetecilerle yaptığı sohbette, daha önce Aspendos'ta bulunduğunu, Side'ye ise ilk kez geldiğini söyledi. Side antik tiyatroda ortamın çok güzel olduğunu belirten Lendvay, sanatseverlerin konsere gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gazetecilerin konserde Çaykovski çaldığına değinmeleri üzerine Lendvay ''Çaykovski'nin müziği yumuşak, kulağa hoş gelen, romantik ve üstelik tatile gelmiş insanları rahatlatacak bir müzik. Çaykovski, dinleyenlere bir tepsi baklava gibiydi'' dedi. Jozsef Lendvay, kullandığı kemanın tarihçesi ile ilgili soruya ise ünlü besteci Johannes Brahms'ın ilk sonatını bu kemanla seslendirdiğini, kemanın uzun süre Almanya'da kaldıktan sonra son 50 yılını Chicago'da bir müzede geçirdiğini, kemanı satın alan bir Alman işadamının yalnızca çalmak üzere kendisine verdiğini ifade etti.