T24 LogoT24 Logo
Dünya

3122 Florence asteroidinden yakın geçiş

İstanbul, 23 Ağustos (DHA) - 3122 Florence adlı asteroid, 1 Eylül tarihinde Dünya'nın 7

23 Ağustos 2017 20:48

İstanbul, 23 Ağustos (DHA) - 3122 Florence adlı asteroid, 1 Eylül tarihinde Dünya\'nın 7.08 milyon kilometre yakınından geçecek.
NASA\'nın Spitzer Uzay Teleskobu tarafından 4.4 kilomere çapında olduğu ölçülen Florence Asteroidi, NASA\'nın Dünyaya Yakın Nesneler programı başladığından beri görülen en büyük gök cismi.
Dünyaya Yakın Nesneler yöneticisi Paul Chodas, \"Pek çok gök cisminin 1 Eylül tarihinde geçişini gerçekleştirecek Florence\'dan daha daha yakın geçişler gerçekleştirmiş olmasına rağmen, hepsi Florence\'dan daha küçüklerdi.\" dedi.
Bu \'yakın\' geçiş bilim insanlarına asteroidi inceleme fırsatı verecek. 3122 Florence\'ın yerden gözlem için ideal bir asteroid olduğunu tahmin ediliyor. Kaliforniya ve Porto Riko\'dan gözlemlenecek. 
Schelte \'Bobby\' Bus tarafından 1981 yılında keşfedilen asteroid, modern hemşireliğin kurucusu olan Florence Nightingale\'e ithafet 3122 Florence olarak adlandırıldı. 
Bu geçiş asteroidin 1890 yılından beri en yakın geçişi olmakla birlikte, 2500 yılına kadar da en yakın geçiş olarak kalacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ağustos DHAFlorenceEylülDünyaNASA Spitzer Uzay TeleskobuFlorence Asteroidi NASA Dünyaya Yakın NesnelerDünyaya Yakın NesnelerPaul ChodasBuKaliforniyaPorto RikoBusFlorence Nightingale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24