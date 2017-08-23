3122 Florence asteroidinden yakın geçiş

İstanbul, 23 Ağustos (DHA) - 3122 Florence adlı asteroid, 1 Eylül tarihinde Dünya\'nın 7.08 milyon kilometre yakınından geçecek.

NASA\'nın Spitzer Uzay Teleskobu tarafından 4.4 kilomere çapında olduğu ölçülen Florence Asteroidi, NASA\'nın Dünyaya Yakın Nesneler programı başladığından beri görülen en büyük gök cismi.

Dünyaya Yakın Nesneler yöneticisi Paul Chodas, \"Pek çok gök cisminin 1 Eylül tarihinde geçişini gerçekleştirecek Florence\'dan daha daha yakın geçişler gerçekleştirmiş olmasına rağmen, hepsi Florence\'dan daha küçüklerdi.\" dedi.

Bu \'yakın\' geçiş bilim insanlarına asteroidi inceleme fırsatı verecek. 3122 Florence\'ın yerden gözlem için ideal bir asteroid olduğunu tahmin ediliyor. Kaliforniya ve Porto Riko\'dan gözlemlenecek.

Schelte \'Bobby\' Bus tarafından 1981 yılında keşfedilen asteroid, modern hemşireliğin kurucusu olan Florence Nightingale\'e ithafet 3122 Florence olarak adlandırıldı.

Bu geçiş asteroidin 1890 yılından beri en yakın geçişi olmakla birlikte, 2500 yılına kadar da en yakın geçiş olarak kalacak.