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BBC Türkçe

312 metrelik yük gemisi Atlas Okyanusu'nda kayboldu

Brezilya'dan 260 bin ton demir cevheri taşıyan 312 metrelik gemideki 24 kişiden ikisi kurtarıldı. Güney Kore şirketine ait Marshall Adaları bandıralı gemiyi bulmak için arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

02 Nisan 2017 17:19

Atlas Okyanusu'nun güneyinde 24 kişi taşıyan 312 metrelik bir yük gemisi kayboldu.

AFP ajansına göre, Uruguay donanma sözcüsü, mürettebattan Filipin vatandaşı iki kişinin bölgedeki bir ticari gemi tarafından cankurtaran botunda bulunduğunu söyledi.

Bir Güney Kore şirketine ait, Marshall Adaları bandıralı Stellar Daisy adlı gemideki bir çalışanın Cuma gecesi, telefon mesajıyla su almaya başladıklarını bildirdiği haber veriliyor.

Uruguay donanması, bölgedeki ticari gemileri uyardı ve arama kurtarma operasyonu başlattı.

Bir donanma sözcüsü, geminin kaybolduğu bölgede yoğun bir yakıt kokusunun geldiğini söyledi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, kayıp 22 kişinin bulunması için arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Güney Kore, Brezilya ve Uruguay'dan yardım istedi.

Brezilya'dan 260 bin ton demir cevheri taşıyan Stellar Daisy'deki mürettabarın 16'sının Güney Kore, sekizinin de Filipinler vatandaşı olduğu belitiliyor.

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