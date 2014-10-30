31.10.2014 - Alman basınından özetler

Berlin'de yayımlanan Die Welt gazetesi, Rus hava kuvvetlerinin Kuzey ve Baltık Denizi semalarında yaptığı tatbikatı konu alan yorumunda Moskova'nın Batı'yı tahrik etmek istediğini savunuyor:

“Rusya, Avrupa ve NATO'ya kafa tutmaktan vazgeçmeyecektir. Kremlin bunu Batı'yı hiddetlendirmek için yapmıyor. Rus yönetimi Batı Avrupa ülkelerinin hava sahasını ihlal etmek, Baltık ülkelerine tehditler savurmak ve Ukrayna'daki savaşı körüklemekle ne kadar ileri gidebileceğini sınıyor. Bu durumda Batı'ya yılmamak, kararlı durmak, sınırları göstermek, savunmasını güçlendirmek, savunmaya daha fazla kaynak ayırmak ve öncelikle de doğulu NATO üyelerinin en az batılı müttefikler kadar değerli olduğunu Moskova'ya göstermek düşüyor. Almanya da Szczecin'deki üslendirilen uluslararası askeri gücün yerine Alman-Polonya tugayının görevlendirilmesine ‘evet' demekle üzerine düşeni yapmış olur.”

Almanya Ulaştırma Bakanı Aleksander Dobrint Alman otoyollarını kullanan yabancı sürücülerden ücret alınmasını öngören revize edilmiş taslağı açıkladı. Süddeutsche Zeitung Avrupa müktesebatına uygun da olsa sadece yabancılardan ayak bastı parası alınmasının sakıncalar doğurabileceğine işaret ediyor:

“Yol ücreti uygulanabilir olsa da, bu mutlaka yararlı olacağı anlamına gelmez. Çok daha akıllı yöntemler uygulanabilirdi. Trafik akışını yönlendirici, çok yola çıkanla az araba kullanan arasındaki fiyat farkını gözeten ya da trafiğin yoğun olduğu saatlerde daha fazla ücret yazan tarifeler hazırlanabilirdi. Otoyol kullanmanın ücrete bağlanması modern ulaşım politikalarına temel oluşturabilirdi. Onun yerine sadece şu ilkeden hareket edildi: Madem Almanlara yurt dışında yol ücreti ödetiliyor, o zaman yabancı sürücüler de Almanya'nın karayollarını ücret vererek kullansınlar. Böylesine acınacak bir hedef uğruna bu kadar zahmete girmeye değer mi?”

Stuttgarter Zeitung aynı konuda şu değerlendirmeyi yapmış:

“Ulaşım altyapısı için ek ücret alınmasının makul nedenleri olabilir. Yol ücreti kat edilen mesafeye seçilen güzergahın tıkanıklığı ne kadar artırabileceğine göre saptanabilirdi. Böylece trafik yönlendirilebilir, tıkanmalar azaltılabilirdi. Ayrıca devletin geliri artar ve Almanya'nın yolları otomobilleri kadar kaliteli duruma getirilebilirdi. Almanların da yabancılar gibi ücret ödemeyecekleri şeklindeki popülist vaatler tutarsız olduğundan, kimse böyle bir şey yapmaya cesaret edemiyor.”

Berlin'de yayımlanan Der Tagesspiegel gazetesi Berlin yönetiminin karayollarını ücrete tabi kılma planlarını kaçırılmış bir fırsat olarak değerlendiriyor:

“Karayollarını kullanan otomobil sahiplerinden daha fazla ücret alınmasında herhangi bir sakınca yok. Almanya'nın ulaşım altyapısının milyarlara ihtiyacı var. Ama ana iktidar partisinin vergileri artırmama ve anayasa gereği daha fazla borçlanmama dogması buna mani oluyor. Vergi zammı yerine genel yol ücreti uygulamasına geçmek daha adil de olabilir. Çok süren çok, az süren az ücret öder. Aynı zamanda trafikteki tıkanıklıkları azaltacak etkisi de olabilir ve bu sayede iklim de korunmuş olur. Avrupa Birliği Komisyonu'nun böyle bir proje önerisi var. Bu proje Avrupa'ya siyasi ve ekonomik kazanç sağlatır. Merkel hükümeti mini projelerini tercih etmekle büyük bir fırsat kaçırmış oluyor.”