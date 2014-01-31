31.01.2014 - Avrupa basınından özetler

İsviçre'den Neue Zürcher Zeitung bugün Ukrayna'da haftalardır süren protesto

gösterilerine yer veriyor:

"Bağımsızlık Meydanı'ndaki protestolar, birçok yabancı medya kuruluşu tarafından

ısrarla 'Batı yanlısı' olarak görülüyor. Ama aslında bunlar, devletin keyfi

uygulamalarını ve vatandaşlık haklarının sadece kâğıt üzerinde var olmadığını

göstermek için uzun süredir devam eden protestolar. Avrupa öğesi, göstericilerin,

Ukrayna'nın, Rusya'nın yörüngesinde kaldığı ve giderek daha otoriter yönetilmeye

başlamasıyla gerçek demokrasi ve hukuk devleti ilkeleriyle işleyen bir toplumun

oluşmasını tasavvur edemediklerinde oyuna dâhil oluyor. Göstericilerin özlemini

çektikleri, öncelikle Batı toplumlarında olduğu gibi doğal olarak kabul edilen bir devlet

ve işleyiş."

İngiliz Guardian gazetesi ise aynı konuyla ilgili yorumunda, Ukrayna'da erken

seçimlere gidilmesi gerektiği görüşünü savunuyor:

"Bu çatışmaya müsait dönemde Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in rahatsızlanması,

Ukrayna'daki bu keskin iktidar mücadelesinde Yanukoviç'in görevinden indirilme

tehlikesinin bulunduğu spekülasyonlarını alevlendiriyor. Burada, Ukraynalıların başta

Rusya olmak üzerine dışarıdan bir müdahale olmaksızın, ülkelerinde özgür seçimlerin

yapılması için siyasi istikrarı sağlayıp sağlamayacakları sorusu ön plana çıkıyor.

Ukrayna'da iç politika sık sık dile getirilen, 'Rusya yanlısı' ya da 'Batı yanlısı'

yönelimlerden farklı olarak çok daha kapsamlı ve karmaşık. Yeniden seçimlere

gidilmesi tek çıkış yolu ve AB Ukrayna'ya yardım etmeye hazır olmak zorunda."

Fransız Journal de la Haut-Marne ise Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas

Sarkozy'nin siyasete yeniden dönme çabalarını yorumluyor:

"Hedef açık: Seçmenlere Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın sevilmeyen bir

politikacı olduğunu hatırlatmak. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var: Sarkozy'nin

iki ayrı cephede savaşmak zorunda olması tehlikesi. Birincisi şimdiki hükümet ve

ekonomi politikasına karşı. İkincisi ise 2017'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde

kendisini ön seçimlere zorlayan muhafazakâr Halk Hareketi (UMP) liderlerine karşı.

Nicolas Sarkozy bu çifte zorluğun büyük olasılıkla farkında. İşte bunlardan çekindiği

için stratejisi onu doğrudan Fransızlara başvurmaya yönlendiriyor."

Bir başka Fransız gazetesi L'Alsace ise Fransa'dan Suriye'ye savaşa giden Müslüman

gençlerle ilgili ülkede yapılan tartışmalara ışık tutuyor. Gazete, Suriye'de Esad rejimine

karşı savaşmak için yola çıkan ve Türkiye'de yakalanarak Fransa'ya gönderilen iki

gencin hikâyesini analiz ediyor:

"Uluslararası İslamcılığın tıpkı Afganistan ya da Bosna Hersek'te de daha önce

görüldüğü gibi savaşçılara şimdi Suriye'de ihtiyacı var. Küçük cihat savaşçıları

şeytanın cehennemine bir kez girdiyse ve hayatta kalabilirlerse, günün birinde kendileri

de terörizmin öğretmenleri haline geliyorlar. Toulouse kentindeki iki genç de kendi

yaşlarındaki gençler için onları rahatlıkla kandırabilecekleri için gerçek bir risk teşkil

ediyor. Bu terörist zihinler ya da bombalar, özgürlüğü koruyan yasaları ihlal ederek

yıkmak istemek suretiyle, savunma çizgilerimizi zayıflatıyorlar."