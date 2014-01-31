31.01.2014 - Avrupa basınından özetler

İsviçre'den Neue Zürcher Zeitung bugün Ukrayna'da haftalardır süren protesto
gösterilerine yer veriyor:
"Bağımsızlık Meydanı'ndaki protestolar, birçok yabancı medya kuruluşu tarafından
ısrarla 'Batı yanlısı' olarak görülüyor. Ama aslında bunlar, devletin keyfi
uygulamalarını ve vatandaşlık haklarının sadece kâğıt üzerinde var olmadığını
göstermek için uzun süredir devam eden protestolar. Avrupa öğesi, göstericilerin,
Ukrayna'nın, Rusya'nın yörüngesinde kaldığı ve giderek daha otoriter yönetilmeye
başlamasıyla gerçek demokrasi ve hukuk devleti ilkeleriyle işleyen bir toplumun
oluşmasını tasavvur edemediklerinde oyuna dâhil oluyor. Göstericilerin özlemini
çektikleri, öncelikle Batı toplumlarında olduğu gibi doğal olarak kabul edilen bir devlet
ve işleyiş."
İngiliz Guardian gazetesi ise aynı konuyla ilgili yorumunda, Ukrayna'da erken
seçimlere gidilmesi gerektiği görüşünü savunuyor:
"Bu çatışmaya müsait dönemde Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in rahatsızlanması,
Ukrayna'daki bu keskin iktidar mücadelesinde Yanukoviç'in görevinden indirilme
tehlikesinin bulunduğu spekülasyonlarını alevlendiriyor. Burada, Ukraynalıların başta
Rusya olmak üzerine dışarıdan bir müdahale olmaksızın, ülkelerinde özgür seçimlerin
yapılması için siyasi istikrarı sağlayıp sağlamayacakları sorusu ön plana çıkıyor.
Ukrayna'da iç politika sık sık dile getirilen, 'Rusya yanlısı' ya da 'Batı yanlısı'
yönelimlerden farklı olarak çok daha kapsamlı ve karmaşık. Yeniden seçimlere
gidilmesi tek çıkış yolu ve AB Ukrayna'ya yardım etmeye hazır olmak zorunda."
Fransız Journal de la Haut-Marne ise Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas
Sarkozy'nin siyasete yeniden dönme çabalarını yorumluyor:
"Hedef açık: Seçmenlere Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın sevilmeyen bir
politikacı olduğunu hatırlatmak. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var: Sarkozy'nin
iki ayrı cephede savaşmak zorunda olması tehlikesi. Birincisi şimdiki hükümet ve
ekonomi politikasına karşı. İkincisi ise 2017'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
kendisini ön seçimlere zorlayan muhafazakâr Halk Hareketi (UMP) liderlerine karşı.
Nicolas Sarkozy bu çifte zorluğun büyük olasılıkla farkında. İşte bunlardan çekindiği
için stratejisi onu doğrudan Fransızlara başvurmaya yönlendiriyor."
Bir başka Fransız gazetesi L'Alsace ise Fransa'dan Suriye'ye savaşa giden Müslüman
gençlerle ilgili ülkede yapılan tartışmalara ışık tutuyor. Gazete, Suriye'de Esad rejimine
karşı savaşmak için yola çıkan ve Türkiye'de yakalanarak Fransa'ya gönderilen iki
gencin hikâyesini analiz ediyor:
"Uluslararası İslamcılığın tıpkı Afganistan ya da Bosna Hersek'te de daha önce
görüldüğü gibi savaşçılara şimdi Suriye'de ihtiyacı var. Küçük cihat savaşçıları
şeytanın cehennemine bir kez girdiyse ve hayatta kalabilirlerse, günün birinde kendileri
de terörizmin öğretmenleri haline geliyorlar. Toulouse kentindeki iki genç de kendi
yaşlarındaki gençler için onları rahatlıkla kandırabilecekleri için gerçek bir risk teşkil
ediyor. Bu terörist zihinler ya da bombalar, özgürlüğü koruyan yasaları ihlal ederek
yıkmak istemek suretiyle, savunma çizgilerimizi zayıflatıyorlar."