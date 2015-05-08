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Ekonomi

3.10 lira sınırına dayanan Euro'da son durum

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,6840 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 3,0300 lira olmuştu

08 Mayıs 2015 12:37

Küresel piyasalarda güç kazanarak iç piyasalarda 3.10 lira seviyesine yaklaşan Euro yeni güne sakin başladı.

 

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

 

İstanbul serbest piyasada dolar 2,6890, avro 3,0110 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 2,6850 liradan alınan dolar 2,6890 liradan satılıyor. 3,0080 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 3,0110 lira olarak belirlendi. Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,6840 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 3,0300 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 2,6780 2,6850
Avro 3,0000 3,0070
Sterlin 4,0700 4,1700
     
ANKARA    
ABD Doları 2,6750 2,6900
Avro 2,9920 3,0120
Sterlin 4,1180 4,1820
 
 

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