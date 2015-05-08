3.10 lira sınırına dayanan Euro'da son durum

Küresel piyasalarda güç kazanarak iç piyasalarda 3.10 lira seviyesine yaklaşan Euro yeni güne sakin başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 2,6890, avro 3,0110 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 2,6850 liradan alınan dolar 2,6890 liradan satılıyor. 3,0080 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 3,0110 lira olarak belirlendi. Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,6840 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 3,0300 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 2,6780 2,6850

Avro 3,0000 3,0070

Sterlin 4,0700 4,1700



ANKARA

ABD Doları 2,6750 2,6900

Avro 2,9920 3,0120

Sterlin 4,1180 4,1820



