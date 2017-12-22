Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'nun İnebolu ilçesinde Milli Piyango bileti satan İsmail Ispartalı (68), 31 yıldır insanlara şans dağıttığını belirterek, yılbaşı biletlerinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

İstanbul\'da Feshane Fabrikası\'nda çalışırken, 1986 yılında iş yerinin kapanması üzerine bayilik alarak Milli Piyango bileti satmaya başlayan İsmail Ispartalı, 31 yıldır şans dağıtıyor. O günden bu yana İstanbul ile birlikte Kastamonu\'nun Abana ve Bozkurt ilçelerinde bilet satarak yaşamını sürdüren Ispartalı, 2004 yılında da eşinin memleketi olan İnebolu\'ya yerleştiğini ve burada bilet satmaya devam ettiğini söyledi.

\'ŞANSIN NEREDEN GELECEĞİ BELLİ OLMAZ\'

İstanbul\'un stresinden kaçıp Kastamonu\'ya geldiğini ve İnebolu\'nun insanlarını, doğasını, tarihini ve tertemiz havasını çok sevdiğini ifade eden İsmail Ispartalı, şunları söyledi:

\"Bu yıl havalar iyi gittiği için satışlarımız da iyiydi. Geçen yılla kıyaslayacak olursak biletler bu sene daha çabuk tükendi. Önümüzdeki günlerde tekrar bilet alıp İstanbul\'daki müşterilerimize hizmet vereceğim. Bazı insanlar, \'Nimet Abla\' gibi ün yapmış bayilikleri kafaya koydukları için saatlerce oralarda kuyrukta bekliyorlar. Şansın nereden ve nasıl geleceği belli olmaz. Sonuçta tek bilete ve tek numaraya ikramiye çıkıyor. Büyük ikramiyenin binde biri olan teselli ikramiyesinden şimdiye kadar 90 tane verdim. Hatta 29 Temmuz 1991 çekilişinde kendime ayırdığım bilete de teselli ikramiyesi çıktı. Teselli ikramiyesi verdiğim bir müşterim de ikramiyenin yüzde 10\'unu çek olarak bana ikram etti.\"

\'AMORTİ DİYE GETİRDİĞİ BİLETE BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKTI\'

Ispartalı, 29 Ocak 1988 yılında da bir müşterisinin kendisine \'amorti çıktı\' diye getirdiği bileti evde incelediğinde bu bilete, dönemin 5 milyon liralık ikramiyesinin isabet ettiğini gördüğünü belirterek, \"Biletin sahibini bulmak için o dönem Hürriyet Gazetesi\'ne ilan verdim. Çıkan 5 milyonluk ikramiye ile 32 tane Cumhuriyet altını alıp bekledim ve sahibini bulunca da kendisine teslim ettim\" dedi.



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