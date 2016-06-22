31 yılda 45 bin doğum yaptırdı

Konya Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde görev yapan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Bilgin Ergene, 31 yıllık meslek hayatında bir ilçe nüfusuna yakın bebek doğurttu. Görev hayatında 45 bin bebeğin doğumunu gerçekleştiren Dr. Ergene, aynı anda 7 -8 doğumun bir anda yapıldığı zamanlar olduğunu söyledi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, 31 yıl önce hastanede göreve başladığını anlatan Dr. Bilgin Ergene, ilk yıllarda 5 -6 arkadaşı ile birlikte çalışmaya başladığını söyledi. 3-4 günde bir nöbet tuttuğuna dikkat çeken Dr. Ergene, "O günlerden bugüne nöbet sayılarını çıkartarak yaptırdığım hesap sonrası yaptırdığım doğum sayısının 40 bini üzerinde olduğunu gördüm. Hastanemizde bir gecede 30 doğumun gerçekleştiği oldu. Bunları bir doktor ve en büyük yardımcımız ebeler eşliğinde başardık. Aynı anda 7 -8 masanın dolduğunu ve aynı anda bebeklerin dünyaya gelerek ağladığını çok gördüm. Benim sorum luluğumda dünyaya gelen bebek sayısı 45 bin civarında'' dedi.

Mahkemesi en çok olan doktor grubunun doğum doktorları olduğuna dikkat çeken Dr. Ergene, meslek hayatı boyunca birçok kez sözlü ve fiziki tacize maruz kaldığını vurguladı. Farklı doğumlara da şahitlik yaptığını belirten Ergene, bir nöbetinde belden yukarısı olmayan yarım bebek doğurttuğunu anlattı. Doğurttuğu bebekler arasında hastanede ebe, hemşire, sekreter ve memur olarak çalışanlar bulunduğunu ifade eden Dr. Ergene, emekliliğinin yaklaştığını 1 -2 yıl içerisinde emekli olmayı düşündüğünü kaydetti. Ergene, Kıbrıs'a yerleşeceğini ve doktorluk yapmayacağını belirtti.

Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Abdüsselam Ulu, 75 yıllık köklü bir hastane olduklarını vurguladı. Hastanede günlük ortalama 25 doğum ve yılda 10 bin rakamını yakaladıklarını ifade eden Dr. Ulu, şunları söyledi: "Hastanemiz bölgenin A grubu dal hastanesi olması nedeniyle alanında alternatifsiz olarak hizmet vermeye devam ediyor. Çok deneyimli kadın doğum ve çocuk uzmanı ebe ve hemşirelerimizle hizmet veriyoruz. Konya'nın önemli bir yükünü alıyoruz. 46 yıllık verilerimize baktığımızda hastanemizde 444 bin doğumun gerçekleştiğini tespit ettik. Bu anlamda ne kadar köklü ve geçmişi kuvvetli bir hastane olduğumuz anlaşılmakta."