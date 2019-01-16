Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİRLİ Ali Türk (22), Gaziantep\'te 1987 yılında \'Piyade Er\' olarak vatani görevini yaparken rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Ali Türk\'ün eşi Zekiye Türk, eşinin \'şehit\' sayılması için hukuk mücadelesi başlattı. Ankara İdare Mahkemesi, geçen yıl görülen davada, Ali Türk\'ün, tam ve sağlam alındığı askerlik görevi sırasında ve görevinin etkisiyle ortaya çıkan rahatsızlığı sonucu vefat ettiğine hükmedip, şehit sayılması gerektiğine karar verdi. Şehidin oğlu Muhittin Türk, \"Babam vefat ettiğinde ben 1,5 yaşındaymışım, kız kardeşim de henüz doğmamıştı. Bizler babasız büyüdük ve çok zorluklar çektik. Allah, devletimizden ve bize bu gururu yaşatanlardan razı olsun\" dedi.

Gaziantep\'te 1987 yılında \'Piyade Er\' olarak askerlik görevini yaparken rahatsızlanarak hayatını kaybeden Ali Türk\'ün \'şehit\' sayılmaması üzerine, eşi Zekiye Türk, avukatı Serpil Öztürk aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattı. Zekiye Türk, eşinin birliğine sağlıklı teslim olduğunu, akciğer rahatsızlığı geçirmesi üzerine kendisine 3 gün istirahat verilip, koğuşuna gönderildiğini söyledi. Durumun ciddiyeti göz ardı edilerek eşinin hastaneye sevk edilmediğini veya başkaca bir tedavi uygulanmadığını öne süren Zekiye Türk, yanlış konulan teşhis sonucu yapılamayan tedavi nedeniyle Ali Türk\'ün sabaha karşı yatağında ölü bulunduğunu, bu nedenle idarenin kusurlu olduğunu ileri sürdü.

MAHKEMEDEN \'ŞEHİT SAYILMASI\' KARARI

Davayı inceleyen Ankara İdare Mahkemesi, geçen yıl verdiği kararda, ölümde, Ali Türk’ün hatası veya kusurlu davranışının bulunmadığı belirtti. Mahkeme, Ali Türk\'ün tam ve sağlam olarak alındığı askerlik görevi sırasında ve görevinin etkisiyle ortaya çıkan rahatsızlığı nedeniyle vefat ettiğine hükmederek \'şehit\' sayılması gerektiğine karar verdi.

\'YILLAR SONRA BU GURURU YAŞADIK\'

Muhittin Türk, mahkemenin kararıyla, babasının yıllar sonra şehit sayılmasını sevinçle karşıladıklarını söyleyerek, \"Babamız, 31 yıl sonra şehit sayıldı. Hukuka ve devletimize inancımızı hiçbir zaman kaybetmemiştik. Adalet tecelli ederek bizleri bir nebze olsun sevindirdi. Babam vefat ettiğinde ben 1,5 yaşındaymışım, kız kardeşim de henüz doğmamıştı. Bizler babasız büyüdük ve çok zorluklar çektik. Allah, devletimizden ve bize bu gururu yaşatanlardan razı olsun\" dedi.

\'MEZARI YENİDEN DÜZENLENECEK\'

Annesi ve kız kardeşiyle kendisine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce \'Şehit Yakını\' kartı verildiğini anlatan Muhittin Türk, babasının mezarının yeniden düzenleneceğini ve ailesine maaş bağlanması için işlemlerin sürdüğünü söyledi. Babasının askerde rahatsızlanmasıyla ilgili de Muhittin Türk, \"Babam, askerdeyken, görev dönüşü bacağından rahatsızlanıyor ve revire gidiyor. Burada yapılan incelemede, akciğerinde enfeksiyon olduğu söyleniyor ve bir iğne yapılıp koğuşuna gönderiliyor. Ertesi günü de sabahleyin koğuşunda ölü bulunuyor. Bize o zamanlar, eceliyle öldüğünü söylediler. Ancak şimdi babamın şehitliğini kazandık\" diye konuştu.



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