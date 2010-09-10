31 yıl önce ölen Gonca'ya seçmen kağıdı geldi

T24- İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde 40 yıldır berberlik yapan Mehmet Küçük'ün, 31 yıl önce 59 günlükken ölen 'Gonca' adlı kızına seçmen kağıdı geldi. 54 yaşındaki Mehmet Küçük, ilk eşinden olan ve dükkanına da ismini verdiği kızının seçmen gösterilmesiyle şaşkına döndü.



Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Gonca Küçük adına çıkan seçmen kağıdının eski adresine, kendisine ve aile bireylerine ait olan seçmen bilgi kağıtlarının ise yeni adresine geldiğini belirten Mehmet Küçük, “31 yıl önce kızımın ölümünü belediyeye bildirdim. Aldığım belgeyi de o günden beri saklıyorum. Çeşitli zamanlarda, birkaç kez aldığım vukuatlı nüfus kaydımda da Gonca'nın adı yoktu” dedi.



Kendisinin 3 dönem muhtar azalığı yaptığı dönemde de böyle bir durumla karşılaşmadığını belirten Mehmet Küçük, “Sanıyorum 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde seçmen gösterilmiş. Belki de birisi gidip onun yerine oy kullandı. Vukuatlı nüfus kaydımda bile olmayan çocuğuma kimlik numarası nasıl verildi? Niye sadece onun seçmen kağıdı eski adresime gönderildi? Sandık numarasının da bizimkinden farklı olması kafa karıştırıyor” diye konuştu.



Mehmet Küçük'ün başına geleni anlatıp yardım istediği Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil İbrahim Şenol, olayın düşündürücü olduğunu vurgularken, “Amerika'daki Hoca boşa söylememiş. Demek bu referandumda ölüler de AKP için sandığa gidip ‘evet’ oyu kullanacak. Bence bu büyük bir organizasyonun işidir” dedi.