31 parmaklı kadını cadı ilan ettiler!

Hindistan'da kalıtsal bir hastalıktan dolayı 31 parmaklı dünyaya gelen Kumari Nayak, toplum tarafından “cadı” ilan edilip, dışlandı.

Nadir görülen hastalıklardan biri olan polidaktili, kişinin yaşamını olumsuz etkiliyor. Hindistan'da bu hastalıktan muzdarip olan 63 yaşındaki Kumari Nayak da toplum trafından "cadı" ilan edilip, dışlandı.

19 ayak parmağı ve 12 el parmağı olan Nayak, dünyanın en çok parmağı olan insanı olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Önceki rekor sahibi, 14 ayak parmağı ve 14 el parmağı olan 47 yaşındaki Devendra Suthar'dı.

"Cadı olduğuma inanıyorlar"

Ancak Nayak'ın hayatı oldukça zor. Kumari Nayak; hastalığı nedeniyle hayatı boyunca evde kalmak zorunda olduğunu söyledi. Hindistan'ın Odisha şehrindeki Ganjam bölgesinde yaşayan Kumari Nayak, "Bu kusurla doğdum ve ailemiz fakir olduğu için tedavi olamadım. 63 yıldır bu rahatsızlığı yaşıyorum" diyor.

listelist.com'un haberine göre; tıbbi yardım alacak maddi gücü bulunmayan kadın, komşularının onu "cadı" diyerek dışladığını ve sokakta onu gördüklerinde kaçtıklarını belirtti. Kumari Nayak; "Yakınlarda yaşayanlar, batıl inançlara çok fazla düşkün, bir cadı olduğuma inanıyor ve benden uzak duruyorlar. Bazen durumumu görmeye gelirler ama asla yardım etmezler" dedi.

Hindistan'da batıl olarak değerlendirilen bazı inançlar oldukça yaygın. Hindistan eyaletleri, bu batıl inancı önlemek için yasalar çıkardı ancak aktivistler, alınan önlemlerin yetersiz olduğunu söylüyor. Ülkenin bazı bölgelerinde "kara büyü" yaptığı iddia edilen kadınlar "cadı" denilerek, çeteler tarafından öldürülüyor. Ulusal Suç Kayıt Bürosuna göre Hindistan genelinde çoğu kadın olan 134 kişi, 'kara büyü' iddiasıyla öldürüldü.

Durumun basında yer bulmasının ardından Hindistan'daki hükümet yetkilileri, Kumari Nayak'a bir ev ve emekli maaşı teklif ettiler. Ayrıca komşuları için de farkındalık yaratmaya çalışıyorlar. Hindistan'daki bir idari birim sözcüsü; "Onun durumunun farkındayız ve olası tüm yardımları sunduk. Komşularını ona sevgi ve merhametle davranmaları ve onu bir cadı olarak görmemeleri konusunda uyarıp, bilgilendiriyoruz."