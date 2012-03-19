31 oy alan elendi, 1 oy alan rektör adayı

T24 - Giresun Üniversitesi\'nde, YÖK Genel Kurulu, en fazla oy alanları liste dışı bırakıp 1 oy alan adayı Cumhurbaşkanı\'na sunulacak listeye koydu. Prof. Dr. Murat Teker, \'Oy önemli değil. Demek ki kariyerim etkili oldu\' dedi.

Gürkan Ata\'nın Akşam gazetesinde yer alan haberine göre; Giresun Üniversitesi\'nde rektörlük seçimi yılan hikayesine döndü. 2007\'de kurulan üniversitede rektör Prof. Dr. Osman Metin Öztürk, 1 Haziran 2010\'da emekliye ayrıldıktan sonra koltuk bir türlü dolmadı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Prof. Halil İbrahim Bahar\'ı Rektör Vekili olarak görevlendirdi, 18 Haziran 2010\'da da rektörlük seçimi kararı aldı. Seçimde Bahar 31, Prof. Dr. Mustafa Türkmen 29, Prof. Dr. Aygün Attar 21, Prof. Dr. Ayhan Bölük 4, Prof. Dr. Yılmaz Can 2, Prof. Dr. Murat Teker ise 1 oy aldı.

1 Temmuz 2010\'da toplanan YÖK Genel Kurulu, seçimde en fazla oyu alan Bahar ile ikinci olan Türkmen\'i eledi, seçimde üçüncü olan Attar\'ı listebaşı yaptı. Bölük ikinci ve Can ise üçüncü sıraya yerleştirildi ancak hazırlanan liste, Can\'ın istifası nedeniyle Cumhurbaşkanlığı\'na sunulamadı.

1oy alan listeye alıdı

Bu gelişmelerin ardından Rektör Vekili Bahar görevinden alındı, yerine atanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu da aynı akıbete uğradı. Onun yerine de Cumhurbaşkanlığı\'na sunulacak listeden istifa eden Prof. Dr. Can, 6\'şar aylık görevlendirme ile 3 kez Rektör Vekili olarak atandı.

Seçimin yenilenmesi isteği, \'Her çekilmenin ardından seçimin yenilenmesi, rektör seçimi işlemini uzun süreçlere yayar\' gerekçesiyle Ankara 4. İdare Mahkemesi\'nden döndü. Mahkeme ilk 6 aday arasından yeni bir adayın listeye konulmasını istedi. YÖK Genel Kurulu, son aldığı kararla Cumhurbaşkanlığı\'na sunulacak listeden istifa eden Can\'ın yerine seçimlerde sadece 1 oy alarak son sırada yer alan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Teker\'in üçüncü aday olarak Cumhurbaşkanlığı\'na sunmaya karar verdi.

Normal çünkü beni tanımıyorlar

YÖK\'ün 1 oylu adayı, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Teker, şöyle konuştu: \'Üniversitenin bu kadar yıpranması doğru değil. Kim seçilirse seçilsin, önemli olan hizmettir. Memleketime hizmet etmek istiyorum. 1 oy almam doğal çünkü orada beni tanımıyorlar, akademisyenler tabii tanıdıklarına oy verecekler.

Ben seçim çalışması yapamazdım, onların avantajı vardı. Seçim sonuçlarını bu şartlarda değerlendirmek gerekir. 1 oyla 100 oyun farkı yok.\' Cumhurbaşkanlığı\'na sunulacak olan listeye alınmasına çok sevindiğini kaydeden 55 yaşındaki Teker, \'Benim öğretim hayatım, kariyerim, projelerimdir önemli olan. Cumhurbaşkanı kimi layık görürse, ona destek olmak gerekir. Bundan sonrası için tabii her aday kadar umudum var. Görev verilirse faydalı olacağıma inanıyorum. İyi hizmet yapıp, ayrılırken herkesin hayır duasını almak çok önemli\' ifadelerini kullandı.