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'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor

Böylece Kanal İstanbul güzergahındaki mülkiyet değişiklikleri, bakanlık imkân verirse öğrenilebilecek

01 Ocak 2020 08:44

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından alınan komisyon kararında “belediyelerin kullanımına açılan belediye görev alanı dışında taşınmaz sorgulama yetkileri ile kayıtlarda bulunan şerh /beyan/irtifak, muhtesat/teferruat/eklenti, rehin ve buna bağlı diğer verilerin kullanılmasına yönelik yetkilerin 31/01/2020 tarihi itibari ile gerçek ve tüzelkişi sorgulama, zemin sorgulama, hissedar sorgulama, pasif parsel sorgulama, pasif malik sorgulama yetkilerinin ise 01/07/2020 tarihinde genel müdürlüğümüz ile belediyeler arasında imzalanan TAKPAS protokolünün ‘Tarafların yetki ve yükümlülükleri’ başlıklı 5.4. maddesi ile aynı protokolün ‘Sorgulama kriterleri” başlıklı 7.2. maddesi kapsamında  kapatılarak...” denildi.

Belediyeler, TAKPAS protokolü kapsamında tapu bilgilerini sorgulayabiliyorlar ve güncel değişiklikleri görebiliyorlardı. Bu imkân çerçevesinde Kanal İstanbul tartışmalarına yönelik gayrimenkul toplayanlar açıklanmıştı. Ayrıca İBB proje bölgesindeki mülkiyet haritasını paylaşmıştı. Şimdi bu karar ile sadece İçişleri Bakanlığı belediyeler linki kullanılacak ve bakanlık imkân verirse veriler alınabilecek.

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