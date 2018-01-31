31 Ocak Çarşamba Spor Gündemi

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE SON GÜN

4 Ocak\'ta başlayan 2. Transfer Tescil Dönemi bu gece sona erecek.

HENRİ SAIVET İSTANBUL\'A GELDİ **GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ**

Demir Grup Sivasspor\'un İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United takımından sezon sonuna kadar kiraladığı orta saha oyuncusu Henri Saivet, İstanbul\'a geldi.

THY\'nin tarifeli seferiyle saat 01.00 sıralarında Londra\'dan İstanbul Atatürk Havalimanı\'na gelen futbolcuyu menajerlik şirketinden bir yetkili karşıladı. Valizlerini alan Saivet kalacağı otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı. 27 yaşındaki Senegalli bugün yapılacak sağlık kontrolünün ardından Sivas\'a gidecek.

Saivet, havalimanında DHA muhabirine yaptığı açıklamada, \"Türkiye\'ye ilk defa geliyorum. Robinho çok fantastik bir futbolcu, onunla aynı sahada oynayabileceğim için çok mutluyum. Taraftara mesajım bizi desteklesinler. Elimden gelen her şeyi sahada yapacağım\" diye konuştu.

\'SELAMÜN ALEYKÜM YİĞİDO\'

Bu arada Senegalli futbolcu taraftarlara Türkçe olarak \'Selamün aleyküm Yiğido\' dedi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

18:30 Teleset Mobilya Akhisaspor - Kayserispor

20:30 Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılarda Bursaspor ile oynanacak maçın hazırlıkları başlayacak.

14.30 Beşiktaş, Vagner Love ve Cyle Larin için imza töreni düzenleyecek.

GALATASARAY

Transfer döneminde sol bek arayışlarını sürdüren Sarı-kırmızılıların anlaşma sağladığı İnterli Yuto Nagatomo\'nun, İstanbul\'a gelmesi bekleniyor.

15.00 Sarı-kırmızılılar, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

18.00 Takım Konya\'ya gidecek.

19.00 Kafilenin havalimanında karşılanışı.

BURSASPOR

16.00 Teknik direktör Paul Le Guen, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

AVRUPA\'DAN FUTBOL

22:45 Everton - Leicester City (Cenk Tosun)

22:45 Milan - Lazio (Hakan Çalhanoğlu)

22:45 Feyenoord - PSV Eindhoven (Bilal Başacıkoğlu, Van Persie)

BASKETBOL

-EuroCup-

20:15 Darüşşakaka - Galatasaray

-FIBA Şampiyonlar Ligi

15.30 Enisey - Pınar Karşıyaka

20:00 Gaziantep Basketbol - Ludwigsburg

-Kadınlar Euroleague-

18:30 Yakın Doğu Üniversitesi - Nadezhda Orenburg

21:00 Wisla Krakow - Fenerbahçe

22:15 ESBVA LM - Galatasaray

-FIBA Avrupa Kupası-

19:00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Alba Fehervar

-Kadınlar EuroCup-

18:00 Hatay BŞB - KSC Szekszard

VOLEYBOL

-Erkekler Şampiyonlar Ligi-

18.00 Fenerbahçe - Cucine Lube Civitanova

-Erkekler CEV CUP-

21:00 SWD Powervolleys Düren - Ziraat Bankası

-Erkekler Challenge Cup-

18:30 Stroitel Minsk - Maliye Piyango

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

14.00 Beşiktaş - Bursa B.Şehir Bld.

14.00 Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. - Halkbank

17.00 İlbank - VakıfBank

17.00 Çanakkale Bld. - Eczacıbaşı VitrA

17.30 Galatasaray - Seramiksan

18.30 Nilüfer Bld. - Fenerbahçe