31 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi

(özel) FIFA kokartlı hakem Gözübüyük: \"Türk hakemleri Avrupa\'da iyi tutuluyor\"

\"Hayalim Türkiye\'de büyük maçları yönetmek\"

\"VAR, çok iyi bir sistem\"

\"Yurt dışında Türk hakemlere bakış çok iyi\"

\"Türk hakemleri Avrupa\'da iyi tutuluyor\"

\"VAR, Fair Play için de çok önemli\"

MİLLİ TAKIM

12.30 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcu, Tunus maçı öncesi açıklamalarda bulunacak

18.30 Ay-yıldızlı ekip Tunus maçının hazırlıklarını Colovray Stadyumu\'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak

FENERBAHÇE

Başkan adayları seçim çalışmalarına devam ediyor

BEŞİKTAŞ

Başkan Fikret Orman, Nişantaşı\'nda sokak iftarına katılacak

TRABZONSPOR

13.00 Teknik direktör Ünal Karaman\'ın yardımcıları için imza töreni düzenlenecek

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ

-Yarı Final-

20:45 Anadolu Efes - Tofaş (0-2)

VOLEYBOL

-Milletler Ligi-

21:00 Türkiye - Sırbistan