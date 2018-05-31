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Spor

31 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi

(özel) FIFA kokartlı hakem Gözübüyük: "Türk hakemleri Avrupa'da iyi tutuluyor" "Hayalim Türkiye'de büyük maçları yönetmek" "VAR, çok iyi bir sistem" "Yurt dışında Türk hakemlere bakış çok iyi" "Türk hakemleri Avrupa'da iyi tutuluyor" "VAR, Fair Play için

31 Mayıs 2018 12:22

(özel) FIFA kokartlı hakem Gözübüyük: \"Türk hakemleri Avrupa\'da iyi tutuluyor\"
\"Hayalim Türkiye\'de büyük maçları yönetmek\"
\"VAR, çok iyi bir sistem\"
\"Yurt dışında Türk hakemlere bakış çok iyi\"
\"Türk hakemleri Avrupa\'da iyi tutuluyor\"
\"VAR, Fair Play için de çok önemli\"
MİLLİ TAKIM
12.30 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcu, Tunus maçı öncesi açıklamalarda bulunacak
18.30 Ay-yıldızlı ekip Tunus maçının hazırlıklarını Colovray Stadyumu\'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak
FENERBAHÇE
Başkan adayları seçim çalışmalarına devam ediyor
BEŞİKTAŞ
Başkan Fikret Orman, Nişantaşı\'nda sokak iftarına katılacak
TRABZONSPOR
13.00 Teknik direktör Ünal Karaman\'ın yardımcıları için imza töreni düzenlenecek
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ 
-Yarı Final-
20:45 Anadolu Efes - Tofaş (0-2)
VOLEYBOL 
-Milletler Ligi-
21:00 Türkiye - Sırbistan

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