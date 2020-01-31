31 Mart seçimlerinde kazandığı Van Tuşba'da mazbatası verilmeyen Ayşe Minaz gözaltına alındı

31 Mart seçimlerinde Van Tuşba'sa seçimleri kazanan HDP adayı eş başkanlardan olan ancak KHK'lı gerekçesiyle mazbatası verilmeyen Ayşe Minaz gözaltına alındı.

Öğretmen olan ve HDP'den belediye meclis üyesi seçilen Minaz, Eski öğretmeni olan mazbatanın verildiği AKP’li Salih Akman'a seslenerek, “Bana arkadaşının kalemini, silgisini çalmamayı sen öğrettin. Ama sistem içinde büyük bir hırsız olmuşsunuz. Siz bu halkın iradesini gasp ederek orada başkan olarak oturmuş olabilirsiniz. Ama size başkan demeyeceğiz” demişti.

Minaz'ın gözaltına alınmasını HDP Kadın Meclisleri duyurdu. Açıklamada, "Kazandığı #Van Tuşba Belediyesi’nde, mazbatası KHK gerekçesiyle AKP'li Salih Akman'a verilen #AyşeMinaz, gözaltına alındı. Minaz, aynı zamanda ilkokul öğretmeni olan Akman’ın gözlerinin içine bakarak şöyle demişti Ayşe Minaz'ı serbest bırakın!" ifadeleri kullanıldı.