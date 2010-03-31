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'31 Mart Erkekler Günü olsun'

31 Mart'ı 'Dünya Erkekler Günü' ilan eden Mehmet Ali Erbil'e Türk erkeklerinden destek yağıyor. Binlerce erkek özel günlerini kutlamak için facebook'ta grup kurdu

31 Mart 2010 03:00

T24 - 31 Mart'ı 'Dünya Erkekler Günü' ilan eden Mehmet Ali Erbil'e Türk erkeklerinden destek yağıyor. Binlerce erkek özel günlerini kutlamak için facebook'ta grup kurdu

Esprileri ile magazin dünyasının en renkli simalarından biri olan Mehmet Ali Erbil'in geçen yıl laf arasında söylediği bir söz gerçeğe dönüşüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne nazire olarak        
31 Mart tarihini Dünya Erkekler Günü olarak kutlanmasını isteyen Erbil'e erkeklerden destek yağdı. Ünlü şovmenin bu sözlerini destekleyen erkekler facebook'ta kurulan gruplarla örgütlendi. Blog yazan erkekler de son dönemin gözdesi olan kişisel günlüklerinde bu kampanyaya destek verdi.

Erbil ise konuyla ilgili olarak, 'Geçen yıl söylediğimi bu yıl da tekrarlıyorum. 31 Mart Dünya Erkekler Günü olsun. Nasıl kadınların günü var. Benim gibi mağdur erkeklerin de günü olsun' dedi.



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