31 KİŞİNİN 5 MİLYON LİRASINI ÇALAN TELEFON DOLANDIRICISI 17 KİŞİ TUTUKLANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

İstanbul\'un da aralarında bulunduğu 4 ilde yapılan operasyonda kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları kişileri dolandıran 2\'si kadın 17 kişilik şebeke çökertildi. Şüphelilerin 5 ay içinde 31 kişinin yaklaşık 5 milyon lirasını çaldıkları öğrenildi. Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan\'ın 90 yaşındaki kardeşi Kemalettin Erbakan\'ı soyan Suriye uyruklu şüphelinin de aynı şebekenin üyesi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheli tutuklandı.

KENDİLERİNE YAŞLI İNSANLARI HEDEF SEÇİYORLARMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü vatandaşları telefonla arayarak dolandıran bir şebekeye yönelik 1 Ağustos 2018 tarihinde soruşturma başlattı. İstanbul, Ankara, Konya ve Muğla\'da bulunan mağdurların ifadeleri ve verdikleri bilgiler kullanılarak yapılan soruşturmada polis, şebeke üyelerinin kimliklerini ve çalışma yöntemlerini tespit etti. Şüphelilerin kendilerine özellikle yaşlı insanları hedef seçtikleri belirlendi. Şüphelilerin aradıkları kişilere kendilerini polis ya da savcı olarak tanıttıkları \"Adınız FETÖ operasyonunda geçiyor. Evinizdeki altınları bize vereceksiniz. Parmak izi incelemesi yapacağız\" diyerek kandırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin bazı olaylarda mağdurların paralarını bankadan çekmelerini sağlayarak teslim aldıkları da öğrenildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gerekli delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Bursa, İzmir ve Şanlıurfa illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında çete lideri İbrahim E.(37)\'nin de bulunduğu 2\'si kadın toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

ERBAKAN\'IN KARDEŞİ DE AYNI ŞEBEKENİN KURBANI OLMUŞ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği\'nde şüphelilerin ifadeleri alındı. Emniyette yapılan işlemlerde ilginç bilgiler ortaya çıktı. Kasım ayında benzer yöntemle Eski Başbakan Necmettin Erbakan\'ın kardeşi Kemalettin Erbakan\'ın şebeke tarafından dolandırılmaya çalışıldığı ancak Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı güven timlerinin dikkati sonucunda şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

KURYE OLARAK SURİYELİLERİ KULLANIYORLARMIŞ

Çökertilen şebekenin Suriye uyruklu kişileri kurye olarak kullandığı belirtildi. Şebekenin evlere altın ve para almaya bu kişileri gönderdikleri bu şekilde tanınmalarının engellemeye çalışıldığı öğrenildi.

6 OTOMOBİL VE 1 DAİREYE POLİS EL KOYDU

Bunun yanı sıra şebeke üyelerinin vatandaşlardan dolandırdıkları paralarla 6 lüks otomobil ve daire satın alarak lüks bir hayat yaşadıkları kaydedildi. Operasyon kapsamında şebeke üyeleri tarafından alınan otomobillere ve daireye el konuldu.

MAĞDURLAR ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GELDİ

Öte yandan çete tarafından 93 bin lira nakit para ile evde bulunan altınları çalınan Yavaş ailesi de şikayet için Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine geldi. Mağdur Ayşe Yavaş, \" Bizi aradılar. \'Ben savcıyım\' dediler. Sürekli beni telefonla tuttular. \'Bankaya gideceksin, bankadaki paraya çekeceksin\' dediler. Evimizin tapusunu istediler. \'Operasyon yapacağız, o yüzden paraya ihtiyacımız var\' deyip kandırdılar bizi. Bankadan çektiğimiz 93 bin lira, evde olan 5 altın ve bin 700 Euro\'muzu aldılar\" dedi.

5 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin 31 mağdurdan yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin mağdurları arasında bir de doktor bulunduğu, bir seferde 600 bin liralık ziynet eşyası ve para çaldıkları öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette işlemleri tamamlanan 2\'si kadın 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Burada ifadeleri alınan 17 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan aynı çete üyesi 10 kişini ara operasyonlarla yakalanarak çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

Son tutuklananlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 26\'ya ulaştı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevki,

-Ele geçirilen altın paralardan detay,

-Olay anlarına ilişkin güvenlik kamera kayıtları

-Mağdur Yavaş ailesiyle röportaj

-Erbakan\'ın kardeşinin görüntüleri