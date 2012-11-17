31. İstanbul Kitap Fuarı başlıyor

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi- Büyükçekmece’de düzenlenecek olan 31. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 25 Kasım'a kadar kitapseverleri ağırlayacak.

600 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı, 200 etkinlik ve yüzlerce imza ile kitapseverlere kapılarını açacak olan fuara, 40 ülkeden yayınevleri, telif ajansları ve konuk yazarlar da katılacak.

Gülten Dayıoğlu’nun da olacağı fuarda çocuk edebiyatı üzerine panel ve söyleşiler gerçekleştirilecek.



Konuk ülke: Hollanda



Bu yıl fuarın ilk dört günü, 17-20 Kasım açık kalacak Uluslararası Salon'da onur konuğu olarak Hollanda yer alacak.

Hollanda’dan yayınevlerinin katılımıyla düzenlenecek konuk ülke etkinlikleri çerçevesinde modern Hollanda edebiyatının önemli isimleri fuarın konuğu olacak.

İsimler arasında Kader Abdollah, Muhsin Kızılkaya ile birlikte 17 Kasım Cumartesi, Henk Boom 18 Kasım Pazar günü Ahmet Ümit ile birlikte bir söyleşiye katılacak.

Modern Türkiye’nin kuruluşu üzerinde yaptığı araştırmalarıyla bilinen akademisyen-tarihçi Erik Jan Zürcher 18 Kasım Pazar günü Mete Tunçay, Mehmet Ö. Alkan ve Ahmet Demirel’in katılacakları panelde konuşmacı olarak yer alacak.

Konuk ülke etkinlikleri çerçevesinde Hollandalı illüstratör Marit Törnqvist dört gün süresince çocuklara yönelik illüstrasyon atölyeleri gerçekleştirecek. İlköğretim yaş grubuna yönelik düzenlenecek olan atölyelere katılımın ücretsiz olduğu bildirildi.



Fuarın konuk yazarları



İstanbul Kitap Fuarı bu yıl özellikle çocuk ve gençlik edebiyatının önemli isimlerini ağırlayacak.

Fuarın çocuk ve gençlik edebiyatı alanında konukları arasında Erika Bartos, çocukların sevdiği yazarlardan Korky Paul, gençlik ve gotik edebiyatın önemli ismi Jasper Kent, farklı kuşakların sevdiği kahraman Red Kit sergisinin küratörü Didier Pasomonik, Hollanda’lı yazar Joke Van Leewuen fuarın konukları arasında yer alacak.

Fuarın diğer konukları ise modern İspanyolca edebiyatın önemli isimlerinden Javier Sierra, Macaristan’ın önemli yazarlarından Tibor F. Toht fuarın yazar konuklarından. 32. Uluslar arası İstanbul Kitap Fuarı bu yıl Uluslararası PEN Başkanı John Ralston Saul ve Hapisteki yazarlar Komitesi Direktörü Sara Whyatt’ı “İfade Özgürlüğü” ile ilgili panele katılmak üzere konuk edecek.



Kitap fuarının sergileri



Kitap fuarı bu yıl da önemli sergilere ev sahipliği yapacak.

Fuarın dikkat çeken sergilerinden biri bu yıl Çocuk ve Gençlik Edebiyatı olarak belirlenen tema kapsamında Türkiye Yayıncılar Birliği ile gerçekleştirilen Türkiye’nin değerli illüstratörlerinin resimlediği “Kitap Resimleri” İllüstrasyon Sergisi olarak belirtildi.

Tema çerçevesinde okurlarla buluşmaya hazırlanan bir diğer sergi ise çocuk ve gençlik kitapları kapaklarından oluşan “Kapaklar Ormanı” sergisi. Söz konusu sergi TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından Sadık Karamustafa danışmanlığında hazırlandı.

Fuar, birkaç ay önce Yapı Kredi Yayınları tarafından düzenlenen Red Kit Sergisi’ni kitap fuarına taşıyacak.

Birkaç kuşağın çizgi romanları okunarak ve çizgi filmlerini izleyerek büyüdüğü Yalnız Kovboy fuar süresince kitapseverlerle buluşacak.

Kitap fuarını www.facebook.com/istanbulkitapfuari ve www.twitter.com/kitapfuari üzerinden takip edebilir, fuarın etkinlik programına ise http://www.istanbulkitapfuari.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.