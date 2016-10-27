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Sosyal Güvenlik

31 ilin SGK müdürü değişti

Yeni atamalar arasında İzmir de bulunuyor

27 Ekim 2016 21:14

Sosyal Güvenlik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda yapılan yenilenme çalışmaları kapsamında 31 İl Müdürlüğüne yeni atamaların gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, yeni atanan müdürler ve atandıkları şehirler şöyle:

"Aksaray Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Bilal Akgün, Artvin Sosyal  Güvenlik İl Müdürlüğüne Kahraman Derece, Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne  Muhammed Sıddık Polat, Bilecik Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Adem Bedir, Bolu  Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Mustafa Turan, Çanakkale Sosyal Güvenlik İl  Müdürlüğüne Hilmi Ercan, Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Zeynep Yılmaz,  Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Reşat Merttir, Düzce Sosyal Güvenlik İl  Müdürlüğüne Necmi Köroğlu, Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Süleyman Lale,  Elazığ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Ayhan Tuncer, Giresun Sosyal Güvenlik İl  Müdürlüğüne Erdal Özdemir, Iğdır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Turgut Pekdemir,  Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Hüseyin İnceçam, İzmir Sosyal Güvenlik İl  Müdürlüğüne Ekrem Gülcemal, Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Hüseyin  Karagöz, Karaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Serdar Fındık, Kars Sosyal  Güvenlik İl Müdürlüğüne Abdülkadir Ayluçtarhan, Kastamonu Sosyal Güvenlik İl  Müdürlüğüne Zafer Şimşek, Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Yavuz Kurt,  Mardin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Abdulkerim Şahin, Mersin Sosyal Güvenlik İl  Müdürlüğüne Necmettin Öz, Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Ahmet Ekecan,  Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Mustafa Aydoğdu, Rize Sosyal Güvenlik İl  Müdürlüğüne Mustafa Bakırcı, Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Erhan Çavuş,  Sinop Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Zafer Ali Ürkmez, Şırnak Sosyal Güvenlik İl  Müdürlüğüne Garip Karatay, Tokat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Salih Yanar, Van  Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Abidin Göksoy, Zonguldak Sosyal Güvenlik İl  Müdürlüğüne Erkin Avcı."

 

 

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