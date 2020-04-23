31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.

Alınan karara göre; 22.04.2020 tarihi saat 24:00'den 26.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında 30 büyükşehir (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ve Zonguldak il sınırları içinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre; ramazanın başlayacak olması nedeniyle 23 ve 24 Nisan'da market ve bakkallar 09.00-14.00 arasında faaliyet gösterecek, vatandaşlar ikametlerine yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek.

Sokağa çıkma yasağı süresince ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul satan iş yerleri ile tatlı üreten yerler açık olacak.

Sokağa çıkma yasağının olduğu perşembe ve cuma günleri gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığıyla yapılacak. Hafta sonu gazeteler, gazete şirketlerinin araçları, tespit edilecek içme suyu bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla dağıtılacak.

Ayrıca, 31 il için sınır giriş çıkışlarının kapatılmasının ardından alınan seyahat izin belgeleri sokağa çıkma yasağı süresince de geçerli olacak.

Genelgede, alınan kararlara uymayan vatandaşlara ise idari para cezası veya adli işlemler uygulanacağı belirtildi.