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31 ilde KPSS operasyonu; 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı

Şüphelilerden 40'ının eşinin binbaşı rütbesinde bulunduğu belirtildi

05 Ocak 2017 13:27

31 ilde 2010 KPSS kapsamında operasyon başlatıldı. 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı var.

Milliyet'te yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın talimatı üzerine Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Ankara 29, İstanbul 21, İzmir 5 kişi olmak üzere Türkiye genelinde 31 ilde operasyon yapılıyor.

Şüpheliler arasında araştırma görevlisi, öğretmen, sosyolog, danışman, bilgisayar işletmeni olarak kamuda çalışan memurlar bulunduğu bildirildi. Şüphelilerden 2'sinin eşinin albay, 14'ünün yarbay, 40'ının binbaşı, 40'ının yüzbaşı, 4'ünün üstteğmen rütbesinde bulunduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin 2010 KPSS Eğitim Bilimleri, Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarına ait soruları önceden elde ettiklerine ilişkin kuvvetli delillerin bulunduğu belirtiliyor. (Milliyet)

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