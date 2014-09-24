31 gollü maçta Liverpool galibiyete uzandı

İngiltere Lig Kupası 3. turunda Liverpool, Championship ekibi Middlesbrough'yu penaltı atışları sonucunda 16-15 mağlup ederek tur atladı. Middlesbrough’nun 120+1’de attığı penaltı golüyle 2-2 sonuçlanan maçta iki takım 15’er penaltı kullandı.

Sadece Premier Lig'in değil dünyanın en pahalı takımları arasında yer alan Liverpool, konuk ettiği Championship ekibi Middlesbrough'yu normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten maçta, penaltı atışları sonucunda 14-13 (toplamda 16-15) mağlup etti.

120+1'de beraberlik golü geldi

Anfield Road'daki mücadeleye hızlı başlayan Liverpool, 10. dakikada Rossiter ile 1-0 öne geçti. 62'de Reach'in golü skoru 1-1'e getirdi ve uzatmalara geçildi. Uzatmaların 109. dakikasında Suso Liverpool'u bir kez daha öne geçirdi, fakat uzatmaların artı 1'inci dakikasında Bamford'un penaltı golü karşılaşmayı uzatmalara taşıdı.







Daha sonra geçilen penaltılarda da büyük çekişme yaşandı.

Kaleciler de penaltı attı

Kaleciler dışındaki 10'ar oyuncu penaltıları kullandığında eşitlik bozulmadı: 9-9. Bunun üzerine iki takımın file bekçileri Mignolet ve Blackman beyaz noktanın başına geçti. Her iki kaleci birbirlerini mağlup edince ilk 11'lerin tamamı penaltı kullanmış oldu fakat eşitlik gene bozulmadı: 10-10.

8 oyuncu ikişer penaltı kullandı

Bu sefer ilk 11'deki oyunculardan bazıları ikinci kez penaltı noktasının başına geçti. Liverpool'dan Balotelli, Leiva, Lallana ve Suso Middlesbrough'dan da Bamford, Clayton, Reach ve Adomah aynı maçta ikinci kez penaltı kullandı. Konuk ekipten Adomah fileleri havalandıramayınca Liverpool karşılaşmadan 16-15 galip ayrıldı.

Arsenal elendi

İngiltere Lig Kupası'ndaki diğer maçlarda 2 büyük sürpriz yaşandı. Galatasaray'ın şampiyonlar ligi'ndeki rakibi Arsenal, yedekleriyle çıktığı maçta Southampton'a kendi sahasında 2-1, Everton da deplasmanda Swansea'ye 3-0 yenilip elendi.

Gençlerbirliği-Galatasaay maçında 34 penaltı atılmıştı

28 Kasım 1996 yılında Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası eleme maçında, çeyrek finale çıkan takımı atılan 34 penaltı atışı belirlemişti. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada, her iki takım da ilk 16 penaltıyı gole çevirirken, Galatasaray'ın 17. penaltısını kaçıran İlyas, takımının elenmesine neden olmuştu. Karşılaşma 18-17 biterken, taraftarlar tam 35 gol izlemişti.

Galatasaray'ın kalesinde Hayrettin vardı

Tarihi günde, Gençlerbirliği'nin kalesini Kubilay Aydın korurken, Galatasaray'ın kalesini koruyan Hayrettin Demirbaş, 17 penaltının hiçbirini kurtaramayarak gündeme oturmuştu. 1996 yılında oynanan maçta, Gençlerbirliği'nin penaltı gollerini, Lukaku (2), Ümit Özat (2), İlker (2), Serdar Samatyalı (2), Nihat (2), Osman (2), Liberty Masunda, Ali Eren, Phiri, Taner taşkın ve Kubilay atmıştı. Tarihi maçta Galatasaray'ın penaltı gollerini ise, Hakan Şükür (2), Hagi (2), Tugay (2), Ümit Davala (2), Okan Buruk (2), İlyas, Bekir, Filipescu, Bülent Korkmaz, Vedat ve Hayrettin atmıştı.

DÜNYA REKORU: 48 PENALTI

Bu maç, Dünya futbol tarihinin en çok penaltı atılan 3. maçı olarak tarihe geçmişti. Dünya futbol tarihinde ise en çok penaltı, 2005 yılında Namibya Kupası'nda oynanan ve 2-2 biten maçın ardından toplam 48 penaltının atıldığı KK Palace-Civic maçında görüldü. Bu karşılaşmalı KK Palace 17-16 kazandı.