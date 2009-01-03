31 film zarar 10 film kâr etti

44 yerli filmin gösterime girdiği 2008 senesi Türk sineması için zararlı kapandı. Buna rağmen tam 220 yabancı film gişede hem izleyici hem de hâsılat olarak Türk filmlerinin çok gerisinde kaldı.
2008 yılında gösterime giren 44 Türk filmi, tam 220 yabancı film karşısında başarılı oldu! Türk filmlerini 20 milyon kişi izlerken yabancı filmleri yaklaşık 16 milyon kişi merak etti. Türk filmlerinin toplam hasılatı da 154 milyon YTL'ye ulaşırken yabancı filmler gişede 135 milyon YTL'de kaldı. Peki Türk Sineması nasıl rezil oldu? Vizyona giren, bu 44 Türk filminin 31'i sezonu zararla kapattı! Gişede kâr eden film sayısı şimdilik 10. Geri kalan iki film karzarar açıklaması yapmadı, A.R.O.G hâlâ gösterimde. Bilmeyenlere dipnot: Her izleyicinin satın aldığı biletten, filmin yapımcısına 2.2 dolar kâr kalıyor. Kısacası filmlerin kâr mı, yoksa zarar mı ettikleri bu şekilde hesaplanıyor.
En çok İvedik izlendi
Öte yandan 2008'in en çok izlenen Türk filmi Recep İvedik oldu. Bilindiği üzere 'Recep İvedik'i sinema salonlarında 4 milyon 301 bin 644 kişi izledi. 'Bir Tuğra Kaftancıoğlu Filmi' ise en az izlenen film oldu; kesilen bilet sayısı 486'da kaldı. 'Testere V'; en çok ilgi gören yabancı filmdi ve 498 bin 183 kişi izledi. 'Geç Gelen Gençlik' ise 366 kişiyle sezonun en az ilgi gören yabancı filmi oldu.
2008'de gösterime giren Türk filmleri (izleyici sayısına göre...)
Recep İvedik
Maliyet: Açıklanmıyor...
İzleyici Sayısı: 4.301.644
Hasılat: 30.172.270 YTL
Kar etti
A.R.O.G
Maliyet: 9 milyon $
İzleyici Sayısı: 3.123.541
Hasılat: 26.075.580 YTL
(belli değil)
Muro
Maliyet: 1.500 bin $
İzleyici Sayısı: 1.909.296
Hasılat: 15.979.701 YTL
Kar etti
Issız Adam
Maliyet: 1.500 bin $
İzleyici Sayısı: 1.558.393
Hasılat: 13.979701 YTL
Kar etti
Osmanlı Cumhuriyeti
Maliyet: 2.500 bin $
İzleyici Sayısı: 1.270.935
Hasılat: 10.474.756 YTL
Kar etti
Mustafa
Maliyet: 1 milyon $
İzleyici Sayısı: 1.096.363
Hasılat: 8.487.141 YTL
Kar etti
120
Maliyet: 1.100 bin $
İzleyici Sayısı: 1.033.917
Hasılat: 5.019.832 YTL
Kar etti
Maskeli Beşler Kıbrıs
Maliyet: 3.800 bin $
İzleyici Sayısı: 960.979
Hasılat: 6.795.141 YTL
Zarar etti
Çılgın Dersane Kampta
Maliyet: Açıklanmıyor.
İzleyici Sayısı: 899.314
Hasılat: 6.314.199 YTL
Açıklanmıyor
O... Çocukları
Maliyet: 1milyon 50 bin $
İzleyici Sayısı: 713.546
Hasılat: 5.307.359 YTL
Kar etti
Ulak
Maliyet: 4 milyon $
İzleyici Sayısı: 523.745
Hasılat: 3.983.330 YTL
Zarar etti
Avanak Kuzenler
Maliyet: Açıklanmıyor.
İzleyici Sayısı: 393.546
Hasılat: 2.920.448 YTL
Açıklanmıyor
Aşk Tutulması
Maliyet: 680 bin $
İzleyici Sayısı: 363.089
Hasılat: 2.795.904 YTL
Kar etti
Semum
Maliyet: 610 bin $
İzleyici Sayısı: 334.168
Hasılat: 2.248.907 YTL
Kar etti
Destere
Maliyet: 900 bin $
İzleyici Sayısı: 248.279
Hasılat: 1.817.115 YTL
Zarar etti
Plajda
Maliyet: 450 bin $
İzleyici Sayısı: 214.465
Hasılat: 1.526.145 YTL
Kar etti
Süper Ajan K9
Maliyet: 1 milyon $
İzleyici Sayısı: 190.930
Hasılat: 1.396.035 YTL
Zarar etti
Devrim Arabaları
Maliyet: 780 bin $
İzleyici Sayısı: 144.612
Hasılat: 1.280.382 YTL
Zarar etti
Vicdan
Maliyet: 1.100 bin $
İzleyici Sayısı: 157.092
Hasılat: 1.229.454 YTL
Zarar etti
3 Maymun
Maliyet: 2 milyon $
İzleyici Sayısı: 125.247
Hasılat: 1.164.662 YTL
Zarar etti
Son Ders
Maliyet: 750 bin $
İzleyici Sayısı: 118.845
Hasılat: 822.961 YTL
Zarar etti
Bayrampaşa
Maliyet: 350 bin $
İzleyici Sayısı: 104.976
Hasılat: 735.296
Zarar etti
Aşkın Dansı
Maliyet: 400 bin $
İzleyici Sayısı: 65.183
Hasılat: 407.785 YTL
Zarar etti
Güneşin Oğlu
Maliyet: 380 bin $
İzleyici Sayısı: 58.135
Hasılat: 424.669 YTL
Zarar etti
Girdap
Maliyet: 410 bin $
İzleyici Sayısı: 48 bin 382
Hasılat: 324 bin 431 YTL
Zarar etti
2008
Türk filmleri
Film sayısı: 44
İzleyici sayısı: 20 milyon 276 bin 406
Toplam hasılat: 153 milyon 872 bin 211 YTL
Yabancı filmler
Film sayısı: 220
İzleyici sayısı: 15 milyon 936 bin 426
Toplam hasılat: 134 milyon 737 bin 646 YTL
2007
Film sayısı: 32
İzleyici sayısı: 11 milyon 875 bin 724
Toplam hasılat: 92 milyon 333 bin 480 YTL
Yabancı filmler
Film sayısı: 206
İzleyici sayısı: 19 milyon 285 bin 976
Toplam hasılat: 149 milyon 948 bin 20 YTL