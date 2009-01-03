31 film zarar 10 film kâr etti

44 yerli filmin gösterime girdiği 2008 senesi Türk sineması için zararlı kapandı. Buna rağmen tam 220 yabancı film gişede hem izleyici hem de hâsılat olarak Türk filmlerinin çok gerisinde kaldı.



2008 yılında gösterime giren 44 Türk filmi, tam 220 yabancı film karşısında başarılı oldu! Türk filmlerini 20 milyon kişi izlerken yabancı filmleri yaklaşık 16 milyon kişi merak etti. Türk filmlerinin toplam hasılatı da 154 milyon YTL'ye ulaşırken yabancı filmler gişede 135 milyon YTL'de kaldı. Peki Türk Sineması nasıl rezil oldu? Vizyona giren, bu 44 Türk filminin 31'i sezonu zararla kapattı! Gişede kâr eden film sayısı şimdilik 10. Geri kalan iki film karzarar açıklaması yapmadı, A.R.O.G hâlâ gösterimde. Bilmeyenlere dipnot: Her izleyicinin satın aldığı biletten, filmin yapımcısına 2.2 dolar kâr kalıyor. Kısacası filmlerin kâr mı, yoksa zarar mı ettikleri bu şekilde hesaplanıyor.



En çok İvedik izlendi



Öte yandan 2008'in en çok izlenen Türk filmi Recep İvedik oldu. Bilindiği üzere 'Recep İvedik'i sinema salonlarında 4 milyon 301 bin 644 kişi izledi. 'Bir Tuğra Kaftancıoğlu Filmi' ise en az izlenen film oldu; kesilen bilet sayısı 486'da kaldı. 'Testere V'; en çok ilgi gören yabancı filmdi ve 498 bin 183 kişi izledi. 'Geç Gelen Gençlik' ise 366 kişiyle sezonun en az ilgi gören yabancı filmi oldu.



2008'de gösterime giren Türk filmleri (izleyici sayısına göre...)



Recep İvedik

Maliyet: Açıklanmıyor...

İzleyici Sayısı: 4.301.644

Hasılat: 30.172.270 YTL

Kar etti



A.R.O.G

Maliyet: 9 milyon $

İzleyici Sayısı: 3.123.541

Hasılat: 26.075.580 YTL

(belli değil)



Muro

Maliyet: 1.500 bin $

İzleyici Sayısı: 1.909.296

Hasılat: 15.979.701 YTL

Kar etti



Issız Adam

Maliyet: 1.500 bin $

İzleyici Sayısı: 1.558.393

Hasılat: 13.979701 YTL

Kar etti



Osmanlı Cumhuriyeti

Maliyet: 2.500 bin $

İzleyici Sayısı: 1.270.935

Hasılat: 10.474.756 YTL

Kar etti



Mustafa

Maliyet: 1 milyon $

İzleyici Sayısı: 1.096.363

Hasılat: 8.487.141 YTL

Kar etti



120

Maliyet: 1.100 bin $

İzleyici Sayısı: 1.033.917

Hasılat: 5.019.832 YTL

Kar etti



Maskeli Beşler Kıbrıs

Maliyet: 3.800 bin $

İzleyici Sayısı: 960.979

Hasılat: 6.795.141 YTL

Zarar etti



Çılgın Dersane Kampta

Maliyet: Açıklanmıyor.

İzleyici Sayısı: 899.314

Hasılat: 6.314.199 YTL

Açıklanmıyor



O... Çocukları

Maliyet: 1milyon 50 bin $

İzleyici Sayısı: 713.546

Hasılat: 5.307.359 YTL

Kar etti



Ulak

Maliyet: 4 milyon $

İzleyici Sayısı: 523.745

Hasılat: 3.983.330 YTL

Zarar etti



Avanak Kuzenler

Maliyet: Açıklanmıyor.

İzleyici Sayısı: 393.546

Hasılat: 2.920.448 YTL

Açıklanmıyor



Aşk Tutulması

Maliyet: 680 bin $

İzleyici Sayısı: 363.089

Hasılat: 2.795.904 YTL

Kar etti



Semum

Maliyet: 610 bin $

İzleyici Sayısı: 334.168

Hasılat: 2.248.907 YTL

Kar etti



Destere

Maliyet: 900 bin $

İzleyici Sayısı: 248.279

Hasılat: 1.817.115 YTL

Zarar etti



Plajda

Maliyet: 450 bin $

İzleyici Sayısı: 214.465

Hasılat: 1.526.145 YTL

Kar etti



Süper Ajan K9

Maliyet: 1 milyon $

İzleyici Sayısı: 190.930

Hasılat: 1.396.035 YTL

Zarar etti



Devrim Arabaları

Maliyet: 780 bin $

İzleyici Sayısı: 144.612

Hasılat: 1.280.382 YTL

Zarar etti



Vicdan

Maliyet: 1.100 bin $

İzleyici Sayısı: 157.092

Hasılat: 1.229.454 YTL

Zarar etti



3 Maymun

Maliyet: 2 milyon $

İzleyici Sayısı: 125.247

Hasılat: 1.164.662 YTL

Zarar etti



Son Ders

Maliyet: 750 bin $

İzleyici Sayısı: 118.845

Hasılat: 822.961 YTL

Zarar etti



Bayrampaşa

Maliyet: 350 bin $

İzleyici Sayısı: 104.976

Hasılat: 735.296

Zarar etti



Aşkın Dansı

Maliyet: 400 bin $

İzleyici Sayısı: 65.183

Hasılat: 407.785 YTL

Zarar etti



Güneşin Oğlu

Maliyet: 380 bin $

İzleyici Sayısı: 58.135

Hasılat: 424.669 YTL

Zarar etti



Girdap

Maliyet: 410 bin $

İzleyici Sayısı: 48 bin 382

Hasılat: 324 bin 431 YTL

Zarar etti



2008



Türk filmleri

Film sayısı: 44

İzleyici sayısı: 20 milyon 276 bin 406

Toplam hasılat: 153 milyon 872 bin 211 YTL



Yabancı filmler

Film sayısı: 220

İzleyici sayısı: 15 milyon 936 bin 426

Toplam hasılat: 134 milyon 737 bin 646 YTL



2007

Film sayısı: 32

İzleyici sayısı: 11 milyon 875 bin 724

Toplam hasılat: 92 milyon 333 bin 480 YTL



Yabancı filmler

Film sayısı: 206

İzleyici sayısı: 19 milyon 285 bin 976

Toplam hasılat: 149 milyon 948 bin 20 YTL

