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Spor

31 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Cenk Ergün: "Galatasaray maçın favorisi" "İki takım da sıkıntılı" "Türk teknik adamlar daha başarılı" "Sportif direktör mantığı oturmadı" BEŞİKTAŞ 16:00 Siyah-beyazlılarda Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları devam edecek

31 Ekim 2018 12:28

(ÖZEL) Cenk Ergün: \"Galatasaray maçın favorisi\"

\"İki takım da sıkıntılı\"

\"Türk teknik adamlar daha başarılı\"

\"Sportif direktör mantığı oturmadı\"

BEŞİKTAŞ
16:00 Siyah-beyazlılarda Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları devam edecek. 

FENERBAHÇE
-Sarı-lacivertliler, derbi çalışmalarını sürdürecek.

GALATASARAY
11:00 Sarı-kırmızılı takımda derbi karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.

BAŞAKŞEHİR
İstanbul ekibinde Beşiktaş mücadelesinin hazırlıkları sürecek.

SPOR TOTO ŞAMPİYONLAR KUPASI 
18:30 VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR
13:00 Bugsaş Spor - Trabzonspor  
13:00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Demir Grup Sivasspor  
13:30 Altındağ Belediyespor - Aytemiz Alanyaspor  
13:30 Hatayspor - Fethiyespor  
14:00 Bandırmaspor - Van BBSK  
14:00 Darıca Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor  
14:00 Nazilli Belediyespor - Osmanlıspor FK  
14:00 Şile Yıldızspor - Boluspor  
14:00 Ümraniyespor - Anagold 24 Erzincanspor  
15:00 MKE Ankaragücü - Erbaaspor  
17:00 Kayserispor - Pazarspor  
19:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Kırklarelispor  
20:30 Kahramanmaraşspor - Atiker Konyaspor  

AVRUPA\'DAN FUTBOL
22:00 Porto - Varzim (Galatasaray\'ın rakibi)
22:30 Milan - Genoa (Hakan Çalhanoğlu)
22:30 Royal Antwerp - Genk (Beşiktaş\'ın rakibi)

BASKETBOL
-EuroCup-
20:00 Tofaş - Cedevita Zagreb
20:00 Türk Telekom - Partizan
-FIBA Şampiyonlar Ligi-
20:00 Banvit - BC Nizhny Novgorod
20:30 Promitheas Patras - Beşiktaş Sompo Japan
-Euroleague Kadınlar-
20:00 CSM CSU Oradea - Adatıp Sakarya BŞB Basketbol
22:30 Perfumerias Avenida - Fenerbahçe
-FIBA Avrupa Kupası-
19:00 İstanbul BBSK - Pınar Karşıyaka
-EuroCup Kadınlar-
16:00 OGM Ormanspor - Enisey
21:00 Energa Torun - Galatasaray

VOLEYBOL
-Erkekler Şampiyonlar Ligi-
17:00 İstanbul BBSK - PAOK Thessaloniki
 

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