31 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Cenk Ergün: \"Galatasaray maçın favorisi\"
\"İki takım da sıkıntılı\"
\"Türk teknik adamlar daha başarılı\"
\"Sportif direktör mantığı oturmadı\"
BEŞİKTAŞ
16:00 Siyah-beyazlılarda Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları devam edecek.
FENERBAHÇE
-Sarı-lacivertliler, derbi çalışmalarını sürdürecek.
GALATASARAY
11:00 Sarı-kırmızılı takımda derbi karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.
BAŞAKŞEHİR
İstanbul ekibinde Beşiktaş mücadelesinin hazırlıkları sürecek.
SPOR TOTO ŞAMPİYONLAR KUPASI
18:30 VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR
13:00 Bugsaş Spor - Trabzonspor
13:00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Demir Grup Sivasspor
13:30 Altındağ Belediyespor - Aytemiz Alanyaspor
13:30 Hatayspor - Fethiyespor
14:00 Bandırmaspor - Van BBSK
14:00 Darıca Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor
14:00 Nazilli Belediyespor - Osmanlıspor FK
14:00 Şile Yıldızspor - Boluspor
14:00 Ümraniyespor - Anagold 24 Erzincanspor
15:00 MKE Ankaragücü - Erbaaspor
17:00 Kayserispor - Pazarspor
19:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Kırklarelispor
20:30 Kahramanmaraşspor - Atiker Konyaspor
AVRUPA\'DAN FUTBOL
22:00 Porto - Varzim (Galatasaray\'ın rakibi)
22:30 Milan - Genoa (Hakan Çalhanoğlu)
22:30 Royal Antwerp - Genk (Beşiktaş\'ın rakibi)
BASKETBOL
-EuroCup-
20:00 Tofaş - Cedevita Zagreb
20:00 Türk Telekom - Partizan
-FIBA Şampiyonlar Ligi-
20:00 Banvit - BC Nizhny Novgorod
20:30 Promitheas Patras - Beşiktaş Sompo Japan
-Euroleague Kadınlar-
20:00 CSM CSU Oradea - Adatıp Sakarya BŞB Basketbol
22:30 Perfumerias Avenida - Fenerbahçe
-FIBA Avrupa Kupası-
19:00 İstanbul BBSK - Pınar Karşıyaka
-EuroCup Kadınlar-
16:00 OGM Ormanspor - Enisey
21:00 Energa Torun - Galatasaray
VOLEYBOL
-Erkekler Şampiyonlar Ligi-
17:00 İstanbul BBSK - PAOK Thessaloniki