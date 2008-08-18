31 DTP'li için yakalama emri

ADANA'da bölücü terör örgütü adına toplantı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 61 DTP'liden 31'i hakkında yakama emri çıkartıldı.



Yüreğir DTP ilçe binasında 10- 11 Kasım 2007 tarihinde, Adana DTP il binasında da 20 Mayıs'ta bölücü örgüt adına toplantı yaptıkları ve toplantıda yasadışı gösteride bulundukları, PKK lehine sloganlar attıkları belirtilen DTP'lilere yönelik 14 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Bölücü terör örgütü PKK'nın, Doğu ve Güneydoğu'daki ilk silahlı eyleminin 24'üncü yıldönümü olan 15 Ağustos öncesi yapılan operasyonlarda, DTP'li Yakapınar Belde Belediye Başkan Vekili Burhan Aras, DTP’li Küçükdikili Belde Belediye Başkanı Leyla Güven, DTP Adana İl Başkanı Zeki Karataş, DTP’nin Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan ilçe yöneticileri ile birlikte toplam 61 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulamaları tamamlandıktan sonra 2 gün önce adliyeye sevkedilen 61 DTP'liden 30'u Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 31 DTP'li ise tutuklanmaları için nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Özel Yetkili Nöbetçi Mahkeme, 31 DTP'liyi serbest bıraktı. Cumhuriyet Savcısı, nöbetçi mahkemenin 31 DTP’linin serbest bırakılması kararına itiraz etti. İtiraz üzerine 31 zanlı hakkında yakalama emri çıkartıldı. Polis 2 gün önce serbest bıraktığı 31 DTP'liyi yeniden aramaya başladı.





