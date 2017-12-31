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31 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

FUTBOLA DEVRE ARASI Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarının ardından futbolcular ve teknik heyet ekipleri izine çıktı

31 Aralık 2017 13:06

FUTBOLA DEVRE ARASI
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarının ardından futbolcular ve teknik heyet ekipleri izine çıktı. İkinci yarı hazırlıkları genelde 3-4 Ocak 2018\'den itibaren başlayacak. Kulüpler, hazırlıklar için yine Antalya beldelerini tercih etti. Yöneticiler ve sportif direktörler ise transfer çalışmalarına devam ediyor.

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
13:00 Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe Doğuş
15:15 Banvit - Gaziantep Basketbol
17:00 Anadolu Efes - Darüşşafaka
19:30 Yeşilgiresun Belediyespor  - Trabzonspor

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