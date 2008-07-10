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Sağlık

30'larda babalık riskli

Fransa’da kısırlık üzerine yapılan bir araştırmada, 30’lu yaşlarla birlikte erkeklerde çocuk sahibi olma ihtimalinin azaldığı iddia edildi.

10 Temmuz 2008 03:00

Fransa’da yaş ve doğurganlık ilişkisi üzerine yapılan bir araştırmada, 30’lu yaşlarla birlikte erkeklerde çocuk sahibi olma ihtimalinin azaldığı iddia edildi.

PARİS - Fransız uzmanlar tarafından kısırlık tedavisi gören 12 bin 200 çift üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, yaşlanmaya bağlı olarak çocuk sahibi olma ihtimalinin azalması yalnızca kadınlara özgü bir sorun değil. Araştırmaya göre, ilerleyen yaşa bağlı olarak erkeklerin sperm kalitesinde düşüş yanşıyor ve çocuk sahibi olma ihtimalleri azalıyor.  

Erkeklerde 30’lu yaşlarla birlikte ortaya çıkan bu düşüş, 40’lı yaşlarda ciddi bir seviyeye ulaşıyor. Araştırmada, kısırlık tedavisi gören 40 yaş üstündeki erkeklerin sadece yüzde 10’unun eşinin hamile kalabildiği görüldü. Ayrıca düşük oranında da üçte birlik bir artış gözlendi.

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