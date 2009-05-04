308 Sedan merakı bu yıl bitecek

Peugeot’nun muhtemel Türkiye yatırımıyla birlikte gündeme gelen 308 Sedan projesi bu yıl içinde tam olarak netleştirilecek.



Fransız üretici Peugeot’nun Türkiye’ye yapmayı düşündüğü muhtemel yatırımla birlikte anılan 308 Sedan projesinin, bu yıl içinde netleşmeye başlayacağı bildirildi. Milliyet’ten Levent Köprülü’nün haberine göre, Peugeot Ürün Planlama Direktörü Gilles Boussac, 308 Sedan’la ilgili bu yıl konuşmaya başlayacaklarını söylerken, nerede üretileceğine ilişkin net bir yanıt vermekten kaçındı.



Türk basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boussac, krizin bazı projelerini geciktirirken, bazılarına da hızlandırdığını söyledi. PSA Peugeot Citroen Grubu’nun kriz sonrası için planlar yaptığının altını çizen Boussac, “Kriz döneminde yeni yatırım ve Ar&Ge bütçeleri kısılmadı, artırıldı. Bu, 10 gün önceki yönetim kurulu toplantısında da teyid edildi. Krizden çıkışa da hazırlıklı olmalıyız. Bunun için yeni ürün ve teknolojiler gerekli” dedi.



'Kapasiteleri korumalıyız'



Hızlandırma ve devam etme kararı aldıkları projeler arasında, Türkiye’de üretilmesi olası yeni 308 Sedan projesinin de olduğunu açıklayan Boussac, “Evet, büyük olasılıkla 308 platformunda bir sedanımız olacak. M1 dediğimiz orta sınıfta yer alacak. Bu araçtan 2009 yılı içinde daha fazla söz etmeye başlayacağız” ifadesini kullandı.



Üretim yeri konusunda “Türkiye’de mi üretilir, Arjantin ya da Meksika’da mı bilemem. Bir çok kıtada satılacak” diyerek net bir açıklama yapmaktan kaçınan Boussac, kriz döneminde üretim kapasitelerini sürekli kontrol ettiklerini, bu çerçevede çalışmayan ve atıl konumdaki tesislerin kendileri açısından tehlike oluşturacağının da altını çizdi.



3008 haziran sonu geliyor



SUV, minivan ve stationwagon özelliklerini biraraya toplayan “crossover” sınıfındaki Peugeot 3008, haziran sonu Türkiye’de satılmaya başlanacak. Bu yıl 700 adet 3008 satmayı planladıklarını belirten markanın Türkiye’deki Pazarlama Direktörü Vincent Ricoux, bu aracın kendilerine yeni Peugeot müşterileri kazandırmasını beklediklerini söyledi.



3008, 4x4 olmamasına karşın “Grip Control” diye adlandırılan güçlendirilmiş çekiş sistemine sahip. Bu sayede çamur, kum, kar gibi yol koşullarında standart önden çekişli araçlara göre daha rahat ilerleyebiliyor.



İki araç arasındaki güvenlik mesafesinin korunması konusunda sürücüyü uyaran “Mesafe Alarmı”, 3008’in teknolojik donanımlarından sadece biri. İlk etapta 1.6 lt benzinli (110 HP ve turbo 150 HP), 1.6 lt (110 HP), 2.0 lt (150 HP ve 163 HP) dizel motor seçenekleriyle tanıtılan aracın büyük ölçüde 1.6 lt motorlarla Türkiye’ye ithal edilmesi bekleniyor.



