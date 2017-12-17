302 polisten huzur denetimi

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, \'Huzur Erzurum-3\' uygulamasında kentin dört yanını didik didik aradı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube\'ye bağlı 88 ekip, 302 polisle \'Huzur Erzurum-3\' adı verilen denetim yaptı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kontrollere başlayan ekipler, okul çevreleri başta olmak üzere park, bahçe, umuma açık alanları didik didik aradı. Cami önlerindeki dilencileri de tek tek toplayan polisler, kent genelindeki denetimi saat 23.00\'e kadar sürdürdü. 397 kişiyi sorgulayan ekipler, 72 okul servisini denetledi. Eksikleri belirlenen 7 servis hakkında işlem yaparak 665 TL para cezası kesen polisler, 1 kişiye de ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 3 bin 500 TL ceza kesti. Askerlik yoklaması kaçağı oldukları belirlenen 14 kişiyi yakalayan ekipler, ruhsatı olmayan bir işyerine tutanak düzenledi. Toplam 4 bin 84 kişiyi sorgulayan polis memurları, arandığı belirlenen 5 kişiyi yakaladı. Hırsızlık suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G,Ç. isimli kadın, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 2.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.N., çocuk cinsel istismarı suçundan 4 yıl 5 ay ceza alan F.Ö., yakalanarak cezaevine konuldu.

Yaklaşık 16 saat süren denetim sonunda 14\'lü tabir edilen 4 Browning marka tabanca ile 60 mermi ele geçiren polisler, kontrol edilen 335 araçtan 4\'üne 5 bin 548 TL para cezası uyguladı.

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