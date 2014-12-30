30.12.2014 - Alman basınından özetler

İlk sunacağımız yorum Hannoversche Allgemeine Zeitung adlı

gazeteden:

"Yunanistan krizin en zorlu dönemecini dönmüş gibi görünüyordu.

Bütçe konsolidasyonu meyve veriyor, reformlar ülkenin rekabet

gücünü artırıyor, altı yıl süren durgunluğun ardından ekonomi yeniden

büyüme işaretleri veriyordu. Ama şimdi her şey tehlikede. Avrupa

yeniden kriz tehdidiyle karşı karşıya ve bu seferki krizin sonuçları

ilkinden çok daha kötü olabilir. Cumhurbaşkanını seçemeyen

Yunanistan şimdi erken genel seçime gidiyor. Radikal sol muhalefet

Syriza iktidara gelirse, dört hafta sonraki seçimler ülke için ağır

sonuçlara yolaçabilecek bir yol ayrımı olabilir. Yatırımcılar paralarını

çekebilirler. Hatta Yunan tasarruf sahipleri dahi, hesaplarında

bulunan mevduatları çekerek, gerekirse yastık altında bile saklayarak

güvence altına almaya çalışabilir.”

Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild ise şu yorumu

yapmış,

Yunanistan’daki gelişmeler ile ilgili olarak:

"IŞİD ile mücadele, Ukrayna’da savaş, üzerine şimdi de bu:

Yunanistan’daki kriz bir anda yeniden patlak verdi! Radikal solcu

Aleksis Tsipras, erken genel seçimlere bir ay kala tüm kamuoyu

anketlerinde önde gidiyor. Partisinin talepleri küstahça ve tehlikeli:

Tüm reformların durdurulması, borçların silinmesi, hatta İkinci Dünya

Savaşı için Almanya’nın tazminat ödemesi. Başbakan Angela

Merkel'in buna tahammül göstermemesi gerek. Merkel, seçimlerden

önce şahsen Tsipras ve tüm Yunan halkına,

Almanya'nın yeni Yunan

hükümetinden ne beklediğini göstermek zorunda: Ya anlaşmalara

uyarsınız, ya da Almanya tek cent daha ödemez! Tsipras başbakan

olup da borçların ödenmesini durdurursa, kendisine tek bir seçenek

kalır, o da yeniden Drahmi'ye dönmek."

Başkent Berlin’de çıkan Tagesspiegel gazetesinin yorumu ise özetle

şöyle:

"19 üyeli Euro Bölgesi’ne bir bütün olarak bakarsak, Yunanistan’ın

özel bir vaka olmaya devam ettiğini görüyoruz. Yunan halkının bir

bölümü, kemer sıkma politikalarının faturasını ödemek zorunda kalan

düşük ve orta gelirli kesim. Ama ülkede kendini kağıt üzerinde yoksul

gösteren zenginler ve öncelikle kendiyle meşgul olan siyasetçiler de

mevcut. İşte bu Yunanistan şimdi yine sandık başına gidecek.

Sonucu, bir tarafta artık kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış olan

seçmenler ile diğer tarafta, halen işbaşında olan hükümetin ekonomi

büyüme vaatlerinden medet umanlar belirleyecek.“

Son yorumumuz ise, Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinden:

"Yunanistan'ın kaybedecek vakti yok. Mart ayında kasalar yine

tamtakır olacak. Atina'nın o tarihe kadar sermaye piyasalarından

tekrar finansman sağlayabilmesi, neredeyse imkansız. Ülke yeniden

kredi yardımına muhtaç kalacak. Ancak Aleksis Tsipras saldırgan

söylemleri ile Avrupalı ortaklarını ürküttü. Syriza lideri şimdi makul bir

çizgiye gelse bile, partisi içindeki Avrupa düşmanı kanadının buna

destek verip vermeyeceği belirsiz. Ezeli kriz ülkesi Yunanistan için

hiç de iyi bir manzara değil bu."

