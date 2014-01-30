30.01.2014 - Avrupa basınından özetler

İtalya'dan La Stampa, "Herkes Erdoğan'a karşı, ekonomi bile" başlıklı yorumunda şu

satırlara yer veriyor:

"Recep Tayyip Erdoğan'ın ılımlı İslamı'nın siyasi ve ekonomik mucizesi, şimdi farklı bir

hızla çöküyor. Türkiye siyasi açıdan bakıldığında hızla otoriter rejminin uçurumuna

yaklaşıyor, ekonomik açıdan bakıldığında ise erdemliliğe giden yolu yavaş yavaş

terkediyor. Türkiye, finans dünyasının 'kırılgan beş ülke' adını verdiği, yani Brezilya,

Hindistan, Güney Afrika ve Endonezya'nın dahil olduğu para birimi zayıf, kalkınmanın

eşiğindeki ülkeler kulübüne dahil. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan siyasette yapıldığını

iddia ettiği komplo tezini ekonomide de savunuyor. Ancak ekonomide işin çerçevesi belli

değil."

Hollanda'dan de Volkskrant ABD Başkanı Barack Obama'nın "Birliğin Durumu"

konuşmasını ele alıyor. "Obama daha fazla adalet istiyor" başlıklı yorumda şu satırlar

öne çıkıyor:

"Obama başkanlığının son yıllarında ABD'de aleni biçimde görülen gelir dağılımındaki

adaletsizliğe karşı atağa geçmek istiyor. Bu sadece adaletin gereği değil, aynı zamanda

ekonomi için de olumlu bir gelişme. Amerikan ekonomisine ivme kazandırmanın en iyi

yolu, gelir düzeyi en düşük olanların gelirinin artırılmasıdır. Sağlık sistemindeki reform,

ABD'deki milyonlarca kaçak göçmenle ilgili düzenlemeyle birlikte eşitsizliğe karşı

mücadele, Obama'nın Başkan olarak ardında bırakacağı miras olacak. Bu üç önlem

(sağlık reformu, yasadışı göçmenlerle ilgili düzenleme ve eşitsizliğe karşı mücadele) de

hayati önem taşıyor ama Cumhuriyetçiler'in hâkimiyetindeki Temsilciler Meclisi'nin bu

konularda işbirliği yapıp yapmayacağı kuşkulu."

Danimarka'dan sağ liberal Jyllands-Posten ise Obama'nın konuşmasıyla ilgili

yorumunda şu görüşleri savunuyor:

"Bir demokraside, özellikle dünyanın ezilenleri için parlayan bir yıldız olmayı isteyen bir

demokraside bir Başkan'ın demokratik yasama sürecini atlamak istediğini açıkça

söylemesi, bir zayıflık belirtisidir. Obama artık uzlaşmaya hazır olduğunu göstermez,

tam tersine kendince haklı bulduğu, tek başına hareket etme performansında kalırsa,

Başkan'ın geri kalan üç yılı Amerikan politikasındaki en uzun, verimsiz dönemle

sonlanabilir. En üzücü analiz, hatanın esas olarak Obama'nın kendisinden kaynaklanıyor

olması."

İspanya'dan El Pais ise aynı konuyla ilgili yorumunda şu satırlara yer veriyor:

"Hiç kimse ABD Başkanı Obama'nın harika konuşmalar yapma yeteneğine sahip

olduğunu inkar etmiyor. Ancak ülkeyi yönetmek başka bir iş. Beşinci 'Birliğin Durumu'

konuşması, hiçbir hırslı siyasi programa sahip değildi, tam tersine güçsüzlüğün dolaylı

bir açıklamasıydı. Obama kendisini, Kongre olmaksızın ülkeyi yönetebilen bir siyasi

lider olarak göstermek istiyordu ama bu bir hayal. Kararnameler, büyük siyasi amaçları

hayata geçirmek için uygun bir yöntem değil. ABD Başkanı Barack Obama'nın üstüne

üstlük bir güvenilirlik sorunu var. Obama bir önceki konuşmasında açıkladığı siyasi

hedeflerin çoğuna ulaşmış değil."