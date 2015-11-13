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İstanbul'da 3 bin şişe sahte içki ele geçirildi

Sahte içkiler yüzünden 27 kişi hayatını kaybetmişti

13 Kasım 2015 21:49

Son bir ayda 20'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan sahte içkileri üreten ve dağıtımını sağlayan kişilere yönelik operasyonlarına devam eden Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bir depoda yaklaşık 3 bin şişe sahte içki ele geçirdi. Değişik markalarda içkilerin tutulduğu depoda, sahte sigaralar da bulundu.

Hürriyet'in haberine göre, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bir depoda piyasaya sürülmek üzere sahte içki tutulduğu bilgisini aldı. Yapılan çalışmanın ardından öğle saatlerinde depoya baskın düzenlendi. Depoda yapılan aramada değişik markalarda yaklaşık 3 bin şişe sahte içki bulundu. Sahte içkiler arasında ölümlere neden olan sahte Mastika adlı rakı da ele geçti. Depoda 2 bin paket de kaçak sigara bulundu.

Depoda içki yapımında kullanılan boş bidonların yanı sıra boş şişeler, sahte içki bandrolü ile biri kuru sıkıdan bozma 2 de tabanca ele geçirildi. Depoyu kiralayan kişiyi arayan polis sahte içki ve sigaralara el koydu. El konulan ürünler incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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