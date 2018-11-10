300 yolculu tren Çatalca'da arıza yaptı

Şaban KARDEŞ/ÇATALCA (İstanbul), (DHA)- EDİRNE\'nin Uzunköprü ilçesinden yaklaşık 300 yolcusuyla hareket eden Halkalı treni, Çatalca ilçesine bağlı Kabakça Mahallesi mevkiinde trene elektrik enerjisi sağlayan hat olan katener arızası nedeniyle durdu. Arızanın giderilmesi için Devlet Demir Yolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

Edirne\'nin Uzunköprü ilçesindeki istasyondan yaklaşık 300 yolcusuyla hareket Halkalı treni, İstanbul\'un Çatalca ilçesi Kabakça Mahallesi mevkiinde saat 19.00 sıralarında arıza yaparak durdu. Yapılan incelemede katener denilen trene elektrik enerjisi sağlayan hattın çalışmadığı tespit edildi. Yolcularla birlikte tren beklemeye alınırken, Devlet Demir Yolları ekipleri arızanın giderilmesi için çalışmalara başladı.

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