300 yıllık mescit müze oluyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi Karakaya köyündeki 300 yıllık tarihi Osmanlı mescidi ile bahçesindeki yıkık köy evinin etnoğrafya müzesi ve kır bahçesine, geçmişte korsanlardan korunmak için Asar Tepesi'ne yapılan 15 evin de restore edilerek pansiyona dönüştürülmesi için Gümüşlük Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.



İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Figen Akpınar, “Ege ve Akdeniz’de rant uğruna yağmalanmayan tarihi mekân neredeyse hiç kalmadı. Bu nedenle türünün en güzel örneklerinden olan tarihi Karakaya köyünde geliştirilecek proje kültür turizmi açısından büyük önem taşıyor” dedi.