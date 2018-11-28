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300 yıllık kemer köprü, yol çalışmasında hasar gördü (2)

TARİHİ KEMER KÖPRÜ RESTORE EDİLECEK Rize'nin Çayeli ilçesinde Anıtlar Kurulu tarafından 'kültür varlığı' olarak tescil edilerek koruma altına alınan ve yol genişletme çalışması sırasında bir ayağı hasar gören 300 yıllık Yeşiltepe Kemer Taş Köprü'de teknik

28 Kasım 2018 18:06

TARİHİ KEMER KÖPRÜ RESTORE EDİLECEK
Rize\'nin Çayeli ilçesinde Anıtlar Kurulu tarafından \'kültür varlığı\' olarak tescil edilerek koruma altına alınan ve yol genişletme çalışması sırasında bir ayağı hasar gören 300 yıllık Yeşiltepe Kemer Taş Köprü\'de teknik inceleme yapıldı. İncelemede, köprünün ayağındaki taşların yol çalışması sırasında söküldüğü belirlendi. Köprü ayağına daha fazla müdahale edilmemesi kararı alındı. Sökülen taşların muhafaza altına alınacağı ve yol çalışmasının ardından yapılacak dolgu sonrası restorasyona alınacak köprünün doğal taşlarıyla eski haline getirileceği belirtildi.

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