300 yıllık dut ağaçları susuzluktan kuruyor

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Akviran köyünde kuraklık nedeniyle, sayıları 1500'ü aşan 300 yıllık dut ağaçları kurumaya başladı. Ağaçlardan topladıkları dutlarla yıllık 7 ton dolayında pekmez üretimi yapan vatandaşlar, bölgedeki baraj gölünden depolarına su takviyesi yapılmasını istedi. Köy Muhtarı Süleyman Demir, dut ağaçlarını sulayamadıkları için kurumaya başladıklarını belirterek önlem alınmasını talep etti.

Şebinkarahisar ilçesinde, dut yetiştiricileri, tarım alanlarına bu yıl daha az yağış düşmesi ve yaşanan kuraklık nedeniyle zor günler yaşıyor. Akviran köyünde de yağış azlığı, sayıları 1500'ü aşan 300 yıllık dut ağaçlarının kurumasına neden oldu. Yörede, yeterli miktarda sulama yapılamadığından dut ağaçlarının kök ve gövde kısmında kurumalar olduğu gözlendi. Köylüler taşıma suyla dut ağaçlarını sulayıp yeşertmeye çalışıyor. Toplanan dutlardan yıllık 6-7 ton pekmez üretiminin sağlandığı köyde, son yaşanan kuraklık üretimi de düşürdü. Kuruyan dut ağaçlarını sulamakta zorluk çektiklerini belirten köylüler, bölgede yer alan baraj göletinden depolarına su takviyesi yapılmasını istedi.



