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Kültür-Sanat

'300 Spartalı' Bodrum'da çekiliyor

'300 The Rise of an Empire' olarak adı değiştirilen 300 Spartalı filminin önemli bölümleri Ege'de çekilecek

01 Nisan 2013 14:30

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük izleyici kitlesine ulaşan '300 Spartalı' filminin devamı olacak '300 The Rise of an Empire' filminin çekimleri, Yunan adaları ve Bodrum kıyılarında yapılacak.

'300 Spartalı' filminin devamı olarak yönetmen Noam Monro tarafından çekilen ve önce '300 The Battle of Artemisia' olarak belirlenen, ancak daha sonra '300 The Rise of an Empire' olarak adı değiştirilen filmin önemli bölümlerinin Ege'de çekileceği belirtildi.

'300 Spartalı' filminin başrol oyuncusu Radrigo Santoro'nun yine başrolde ve tanrı- kral Xerses rolünde olacağı kaydedilirken, Bodrum'da 2500 yıl önceki Halikarnassos kenti zamanında tarihin ilk kadın amirali olarak bilinen, Kral Mousulos'un karısı ve kızkardeşi Kraliçe Artemisia'yı Fransızlar'ın dünyaca ünlü film yıldızı 33 yaşındaki Eva Green'in canlandıracağı öğrenildi.

Artemisia'nın 1. Salamis zaferini ve Xerses'in Artemisia'ya olan tutkusunu konu alan, 4 yıldır çekimleri devam eden filmin bir bölümünün Mayıs ve Haziran ayında Yunanistan'ın Güney Ege adaları ile Bodrum kıyılarında çekileceği ve bu nedenle çalışmaların şimdiden başladığı belirtildi. Filmin üst düzey isimlerinin Bodrum'a geldiği, ilçede yaşayan ABD'li bir fotoğraf sanatçısı ile anlaştığı ve bölgede inceleme yaptığı öğrenildi. Eva Green ve Rodrigo Santoro ile film ekibinin önümüzdeki aylarda Mikanos üzerinden Midilli ve Leros'a, oradan da Bodrum'a geleceği ve film çalışmalarının gizli tutulduğu belirtildi.

Rodrigo Santoro, Eva Green yanısıra Sullivan Stapleton, Jamie Blackley gibi ünlü isimlerin de yeralacağı film, 2 Ağustos 2013 tarihinde vizyona girecek.

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