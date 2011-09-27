-300 Somalili öğrencinin umuda yolculuğu MOGADİŞU (A.A) - 27.09.2011 - Kimse Yok Mu Derneği ve Nil Organizasyonca düzenlenen sınav sonucunda Türkiye'de okuma imkanı kazanan 300 öğrenci, Somali Devlet Başkanı Şeyh Şerif Ahmed'in de katıldığı törenin ardından Türkiye'ye uğurlandı. Mogadişu Limanı Misafirhanesi'ndeki törende konuşan Ahmed, Türkiye'yi kardeş ülke olarak nitelendirdi. Ülkesinin bu zor döneminde Türkiye'den gelen yardımların önemine değinen Ahmed, yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Kimse Yok Mu Derneği ve Nil Organizasyon yetkililerine de teşekkür eden Ahmed, ''Bu çalışmaların daha iyi şekilde devam edeceğine inanıyorum. Sadece çocuklarımızı eğitim için Türkiye'ye götürmüyorlar, burada da Türk okulları açarak eğitim vermek istiyorlar, inşallah bu da gerçekleşecek'' dedi. Türkiye'den Somali'ye eğitim, sağlık ve gıda yardımlarının geldiğini anımsatan Ahmed, Türkiye'ye gidecek öğrencilere de seslendi. Şeyh Şerif Ahmed, şunları söyledi: ''Bu kadar çok öğrencinin eğitim için Türkiye'ye gitmesinden çok mutluyum. Türkiye'ye gidecek siz öğrenciler buradaki öğrencilere oranla çok daha şanslı olacaksınız. Hem iyi bir eğitim alacaksınız hem de eksikleriniz tamamlanacak. Bu fırsatı iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Buna herkes sahip olamaz. İnsanlar iyi bir eğitim sayesinde daha iyi bir yaşama sahip olabilir. Ancak onun için sabır gerekli. Türkiye'ye gittiğiniz zaman belki ilk başta zorluklar yaşayacaksınız. Ama başarılı olmak için sabırlı olmalısınız. Türkiye'de belki size nasihat edecek anne ve babalarınız yanınızda olmayabilir ama tüm Türk kardeşlerinizin sizin iyiliğiniz için yardımcı olacağına inanıyorum. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz, inşallah döndüğünüzde Somali daha iyi bir ülke olacak.'' Nil Organizasyon Başkanı Bilal Çelik ise Kimse Yok Mu Derneği ve Nil Organizasyon olarak Somalili öğrencilerin Türkiye'de iyi bir eğitim almaları için önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı. Türkiye'ye gelecek öğrencilerin özel okullarda eğitim göreceğini anlatan Çelik, ''Bu kardeşlerimizi hem Türkiye'de güzel okullarda okutacağız hem onlara burs ve yurt imkanı sağlayacağız'' diye konuştu. Konuşmaların ardından Şeyh Şerif Ahmed, Erdoğan ve Çelik'e teşekkür belgesi sundu. Ahmed'in tören alanından ayrılmasının ardından öğrenciler aileleri ile vedalaştı. Bu sırada duygulu anlar da yaşandı. Otobüslerle liman misafirhanesinden Mogadişu Havaalanı'na götürülen öğrenciler özel bir uçakla Türkiye'ye gidecek.