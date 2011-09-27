T24 LogoT24 Logo
Yaşam

300 Somalili öğrencinin umuda yolculuğu MOGADİŞU (A.A) 

27 Eylül 2011 22:40

-300 Somalili öğrencinin umuda yolculuğu  MOGADİŞU (A.A) - 27.09.2011 - Kimse Yok Mu Derneği ve Nil Organizasyonca düzenlenen sınav sonucunda Türkiye'de okuma imkanı kazanan 300 öğrenci, Somali Devlet Başkanı Şeyh Şerif Ahmed'in de katıldığı törenin ardından Türkiye'ye uğurlandı. Mogadişu Limanı Misafirhanesi'ndeki törende konuşan Ahmed, Türkiye'yi kardeş ülke olarak nitelendirdi. Ülkesinin bu zor döneminde Türkiye'den gelen yardımların önemine değinen Ahmed, yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Kimse Yok Mu Derneği ve Nil Organizasyon yetkililerine de teşekkür eden Ahmed, ''Bu çalışmaların daha iyi şekilde devam edeceğine inanıyorum. Sadece çocuklarımızı eğitim için Türkiye'ye götürmüyorlar, burada da Türk okulları açarak eğitim vermek istiyorlar, inşallah bu da gerçekleşecek'' dedi.  Türkiye'den Somali'ye eğitim, sağlık ve gıda yardımlarının geldiğini anımsatan Ahmed, Türkiye'ye gidecek öğrencilere de seslendi. Şeyh Şerif Ahmed, şunları söyledi: ''Bu kadar çok öğrencinin eğitim için Türkiye'ye gitmesinden çok mutluyum. Türkiye'ye gidecek siz öğrenciler buradaki öğrencilere oranla çok daha şanslı olacaksınız. Hem iyi bir eğitim alacaksınız hem de eksikleriniz tamamlanacak. Bu fırsatı iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Buna herkes sahip olamaz. İnsanlar iyi bir eğitim sayesinde daha iyi bir yaşama sahip olabilir. Ancak onun için sabır gerekli. Türkiye'ye gittiğiniz zaman belki ilk başta zorluklar yaşayacaksınız. Ama başarılı olmak için sabırlı olmalısınız. Türkiye'de belki size nasihat edecek anne ve babalarınız yanınızda olmayabilir ama tüm Türk kardeşlerinizin sizin iyiliğiniz için yardımcı olacağına inanıyorum. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz, inşallah döndüğünüzde Somali daha iyi bir ülke olacak.'' Nil Organizasyon Başkanı Bilal Çelik ise Kimse Yok Mu Derneği ve Nil Organizasyon olarak Somalili öğrencilerin Türkiye'de iyi bir eğitim almaları için önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı. Türkiye'ye gelecek öğrencilerin özel okullarda eğitim göreceğini anlatan Çelik, ''Bu kardeşlerimizi hem Türkiye'de güzel okullarda okutacağız hem onlara burs ve yurt imkanı sağlayacağız'' diye konuştu. Konuşmaların ardından Şeyh Şerif Ahmed, Erdoğan ve Çelik'e teşekkür belgesi sundu. Ahmed'in tören alanından ayrılmasının ardından öğrenciler aileleri ile vedalaştı. Bu sırada duygulu anlar da yaşandı. Otobüslerle liman misafirhanesinden Mogadişu Havaalanı'na götürülen öğrenciler özel bir uçakla Türkiye'ye gidecek. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24