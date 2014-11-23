300 mülteci için kurtarma operasyonu başlatıldı

Tanzanya bayraklı 50 metre boyundaki "Haj Zaher" isimli ticari gemi Girne'nin 4,5 mil kuzeyinde makine arızası yaptı. Geminin olumsuz hava şartlarından dolayı sürüklenmesi nedeniyle KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gemiyi kurtarmak için operasyon başlattı.



Operasyon sırasında gemide içinde 1'i hamile 40 kadın, 30-35'i çocuk olmak üzere 300'e yakın mültecinin bulunduğu tespit edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Mersin Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, KKTC'nin Girne kentinin 4,5 mil kuzeyinde biri hamile 40 kadın, 30-35'i çocuk olmak üzere toplam 300'e yakın göçmenin içinde bulunduğu, Tanzanya bayraklı 50 metre boyundaki "Haj Zaher” isimli geminin makine arızası yaptığı, kötü hava şartlarından dolayı sürüklendiği içinde KKTC Sahil Güvenliği tarafından Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım talebinde bulunulduğu ifade edildi.



Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı tarafından bölgeye en yakın 1 Sahil Güvenlik Arama Kurtarma gemisi ile 1 Ani Müdahale botunun olay yerine sevk edildiği ifade belirtilen açıklamada, aynı zamanda KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Girne ve Gazimagusa'dan görevlendirilen 3 Sahil Güvenlik botunun da olay yerine sevk edildiği kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Halihazırda olay yerine sevk edilen KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 3 Sahil Güvenlik Botu ve Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 Sahil Güvenlik Arama Kurtarma gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Ani Müdahale botu olay yerine ulaşmıştır. Sürüklenen ticari gemi, ikaz ile demir atması sağlanmış, şu an için KKTC sahilinin 500 metre kuzeyinde demir tutmuş ve kayalıklara çarpması engellenmiştir. Gemide bulunan göçmenlerin tahliyesine yönelik faaliyetlere devam edilmektedir.”

Mültecilerin kurtarma çalışmalarının ardından, sağlık kontrolünden geçirilerek, Girne'deki Ertuğrul Apakan Spor Salonu'na yerleştirilecekleri bildirildi.