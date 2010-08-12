300 milyon yıllık iskelet bulundu

T24- Almanya'nın Thüringer Wald adlı ormanlık bölgesinde, 300 milyon yıllık bir dinozor iskeleti bulundu.





Paleontolog Thomas Mertens, Alman ve Amerikalı araştırmacılar tarafından Tambach-Dietharz yöresindeki kazı alanında bulunan 60 santimetre uzunluğundaki iskeletin, bugüne kadar bilinen bir dinozora ait olup olmadığını araştırdıklarını söyledi. İskeletin temizlenme işleminin, ABD'nin Pittsburgh kentindeki Doğa Bilimleri Müzesi'nde yapılacağı bildirildi.



"Bromacker" adı verilen kazı alanında 18 yıldır yapılan kazılarda, bugüne kadar 13 dinozora ait 40'tan fazla kemik parçasının bulunduğu belirtildi.