300 milyon dolar yeni yatırım alan Getir.com 2.6 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı

Geçtiğimiz Ocak ayında çeşitli fonlardan 128 milyon dolar kaynak sağlayan Getir.com, yerli ve yabancı fonlardan 300 milyon dolar daha yatırım aldı. 10 dakikada eve teslimat uygulamasının dünyadaki öncüsü olan şirketin değeri böylece 2,6 milyar dolara yükseldi.

İki ay içinde iki tur tamamlayan Getir’de üçüncü turun liderliğini yeni yatırımcılardan Silikon Vadisi merkezli Sequoia Capital ve mevcut fonlardan New York merkezli Tiger Global üstlendi. Daha önceki tura katılan 8 fondan 7 tanesi de bu son tura katıldılar.

“10 dakikada market ürünleri teslimat modelini dünyada ilk kez 2015 yılında başlattıklarına dikkat çeken Getir Kurucusu Nazım Salur, “İş modelimize olan yoğun ilgi nedeniyle geçtiğimiz turun üzerinden henüz 2 ay geçmeden bir tur daha yatırım alma imkanı doğdu. Biz de bunu değerlendirerek 300 milyon dolarlık yeni kaynak yaratarak yurt dışı pazarlarda daha hızlı büyümeye odaklanacağız. Aldığımız bu yatırımla 2,6 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye’nin Unicorn’u olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Değeri milyar dolar üzerine çikan şirketler “Unicorn” olarak adlandırılıyor.

Önümüzdeki aylarda Almanya, Fransa ve Hollanda’da da faaliyete geçeceklerini belirten Salur, “Pandeminin kontrol altına alınmasını takiben Brezilya’da da bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdirmeyi arzuluyoruz. Getir’in Unicorn olmasında en önemli katkıyı veren bayilerimizin saha çalışanları olan kurye ve depo görevlilerine kıdeme dayalı olarak dağıtılmak üzere, 25 milyon TL’yi bayilerimiz kanalıyla paylaşacağımızı da belirtmek isterim” dedi.