-300 metrelik çukur fay hattı kırığı Batman (A.A) - 10.10.2011 - Batman'da yol yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkan ve yaklaşık 300 metre derinliğindeki çukurun fay hattı kırığı olduğu tespit edildi. Batman'ın Esentepe Mahallesi'nde, TOKİ tarafından yaptırılan jandarma konutlarının yol inşası sırasında ortaya çıkan çukurda Batman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Eren ve Jeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tahir Nalbantlar'ın da yer aldığı heyet incelemede bulundu. Çöküntüyü fotoğraflayan Prof. Dr. Yaşar Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, ön inceleme sonucunda jeolojik bir oluşumun söz konusu olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''En geniş yeri 3-4 metre olan çukurun 300 metreye yaklaşan derinliği bulunuyor. Çamur taşı ve kum taşı dediğimiz kayaçlar, onların içerisinde yoğun olarak kalsiyum karbonat mercekleri var. Su ve karbondioksitle zaman içerisinde eriyerek bu oluşuma neden oluyorlar. O hat üzerinde 1-2 yerde daha benzer bir oluşum gözleniyor. Yüzeyde çapı bire bir metre. Hattın bulunduğu yerlerde özellikle daha büyük boyutlu olanlar tehlike oluşturabilir. Ancak onlar tümüyle eriyebilen kayaçlar değil. Çok büyük çaplı bir tehlike beklenmiyor. Bunlar bizim ilk gözlemlerimiz. Belediyedeki arkadaşlarımız toplantı yapıp oradan gelen talebe göre buradaki jeoloji mühendisliği bölümü de gereken çalışmaları gerçekleştirecektir.''