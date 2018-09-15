300 liralık alacak cinayeti sanığı: Karpuz kestiğimiz bıçağı rastgele salladım

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, DHA)- BURSA’da kendisinden 300 lira alacağını isteyen Azerbaycanlı Süleyman Nufarov’u (27) kavgada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süleyman Kebiz’in (41) yargılanmasına başlandı. Sanık Kebiz, olay günü para yüzünden tartıştıklarını belirterek, “Bir ara Süleyman bana saldalyeyle vurdu, ben de kendimi korumak için karpuz kestiğimiz bıçağı alıp rastgele salladım. O sırada Süleyman beni omuzumdan tutup çevirince savruldum, elimdeki bıçak da ona denk geldi” dedi.

Olay, 7 Temmuz günü merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesini Azerbaycan’da bırakarak Türkiye’ye gelen Ahıska Türkü 1 çocuk babası Süleyman Nufarov, Bursa’da Süleyman Kebiz’in yanında bir inşaatta çalışmaya başladı. Bir süre sonra işten ayrılan Nufarov, Kebiz’in çalıştığı inşaata giderek, Azerbeycan\'a döneceğini belirterek, alacağı olan 300 lirayı istedi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kebiz, Nufarov’u bıçakla yaraladı. Süleyman Nufarov kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Süleyman Kebiz ise tutuklandı.

Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘Kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılan Süleyman Kebiz’in yargılanmasına başlandı. İlk duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Kebiz, ölen gencin duruşma için Azerbaycan’dan gelen babası Yahya Nufarov, sanık yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Kebiz, olay günü yaşananları anlattı. Kebiz, Nufarov’un yanında çalıştığı sırada alamadığı parasını istemek için inşaata geldiğini söyledi. Kebiz, birkaç gün sonra alacağını ödeyeceğini söylediğini, ancak Nufarov’un ısrar edince kavga çıktığını belirtti. Kebiz, “Ben her ayın 1’i ile 15’inde ödeme yaparım. Olay günü, Süleyman, 300 lira civarında parasını istemek için yanıma geldi. Ben ona parasını vereceğimi söyledim. Bana \'Bugün senden o parayı fazlasıyla alacağım\' deyince \'Kimse benden fazla para alamaz\' diyerek tepki gösterdim. Bunun üzerine tartışma büyüdü. Tartışma devam ederken Süleyman bana sandalye ile vurdu. Ben de karpuz kestiğimiz bıçağı kendimi korumak için elime aldım, rastgele salladım. Bu sırada Süleyman omzumdan tutup kendisine çevirince istemeden bıçak ona denk geldi. Süleyman’ın hastanede öldüğünü öğrendim” diye konuştu.

Oğlunun olay tarihinde Azerbaycan’a geleceğini bildirdiğini ifade eden Yahya Nufarov, “Evimin tek oğlu idi. Türkiye’ye ailesinin geçimini sağlamak için çalışmaya gelmişti. Gelinim ikinci çocuğuna hamile, bir ay sonra doğum yapacak. Bütün bunlar 300 lira için oldu. Adalet yerini bulacak” dedi.

Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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